فناوری اطلاعات زیرساخت اصلی حوزه پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عمیدیان صبح چهارشنبه در همایش منطقه ای پدافند غیرعامل خراسان جنوبی در بیرجند، با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات پیش قراول زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور است، اظهارداشت: برای تحقق پدافند غیرعامل باید زیرساخت های فناوری اطلاعات در کشور تامین شود.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه شبکه های ارتباطی از جمله اینترنت در زندگی جوامع بشری، تصریح کرد: امروز زندگی مردم با فضای سایبری ارتباطی مستقیم داشته که باید به منظور کاهش خسارات ناشی از این فضاها، شناخت شبکه های ارتباطی برای مردم فرهنگ سازی شود.

عمیدیان ایجاد امنیت پایدار را از مولفه ای اصلی برقراری پدافند غیرعامل در کشور عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا باید ایجاد امنیت پایدار از برنامه های اجرایی مسئولان قرار گرفته و زیرساخت های تامین امنیت پایدار در حوزه پدافند غیرعامل تامین شود.

وی با اشاره به اینکه آینده نگری از اصول مهم در پدافند غیرعامل به شمار می رود، تصریح کرد: در این زمینه باید به گونه ای برنامه ریزی شود که زیرساخت های تامین شده با افزایش و یا کاهش اطلاعات در زمان بحران و یا قطع زیرساخت هایی از جمله آب، برق و گاز نیز کارایی داشته باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه اخیرا از سوی دشمن تبلیغات سوء در زمینه اینترنت حلال در کشور انجام می شود، افزود: این شبکه اینترنتی به منظور تامین امنیت فضاهای مجازی کاربران در کشور طراحی شده و اطلاعات را از آسیب های اینترنتی حفظ می کند.

وی با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال تحریک کردن مردم و جلوگیری از راه اندازی این شبکه ارتباطی در کشور است، اظهارداشت: این شبکه امکان دسترسی کاربر به کلیه مطالب علمی و سایت های معتبر را فراهم کرده و هیچ محدودیتی برای دسترسی و بهره برداری کاربران از مطالب علمی ندارد.

عمیدیان با بیان اینکه فضاسازی سوء و تحریک مردم در این زمینه به منظور جلوگیری از بومی سازی و دانش بومی ایران در دستور کار دشمن قرار گرفته است، تصریح کرد: در آینده نزدیک و در برنامه پنجم توسعه این شبکه ارتباطی در کشور به منظور تامین سلامت اطلاعات موجود راه اندازی می شود.

بیشترین تهاجم سایبری جهان علیه ایران است

وی با اشاره به اینکه طی بررسی انجام شده ایران از جمله کشورهایی است، که بیشترین تهاجم سایبری منطقه را دارد، افزود: ایران ماهانه حدود 20 برابر کشورهای مدعی آزادی مورد تهاجم سایبری قرار می گیرد، که با توجه به پیش بینی های هوشیارانه رهبر معظم انقلاب با تحقق پدافند غیرعامل تاکنون نقشه های طراحی شده از سوی دشمنان محقق نشده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اهداف امنیت پایدار در شبکه های ارتباطی اشاره کرد و یادآور شد: صیانت از هویت دینی، ملی و مذهبی، حفظ حریم خصوصی و آزادی های مشروع در فضا، صیانت از منابع و اقتدار ملی فضای مجازی و حفظ زیرساخت های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی از جمله این اهداف است.