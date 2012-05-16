فائزه خداکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موفقیت ارزنده ای که بانوان تنیس باز قم در مسابقات لیگ دسته دوم تنیس بانوان باشگاه های کشور به دست آوردند، تصریح کرد: این تیم در میان تعجب بسیاری از مدعیان موفق به کسب جواز صعود به لیگ دسته اول تنیس بانوان کشور شد.



کسی تصور این موفقیت را نمی‌کرد



وی ادامه داد: زمانی که به مسابقات اعزام می شدیم به تیم و آمادگی تمام نفرات برای خلق شگفتی و کسب یک عنوان ارزشمند کاملا ایمان داشتم اما به دلیل اینکه تنیس بانوان قم یکی دو سال بود که در رقابت های کشوری حضور نداشت، کسی تصور این موفقیت را نمی کرد.



نایب رئیس هیئت تنیس قم ابراز داشت: در دو سال گذشته بنا به دلایل و مشکلاتی که بر سر راه تنیس قم به خصوص در بخش بانوان وجود داشت، نه تنها قم نماینده ای در لیگ های تنیس کشور نداشت بلکه اعزامی به مسابقات قهرمانی بانوان کشور هم صورت نگرفته بود.



وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای متحول کردن تنیس قم در بخش بانوان و رشد و پیشرفت سریع تر این رشته در بین بانوان قمی در هیئت تنیس استان قم در دست انجام است، بیان داشت: قم ظرفیت بسیار خوبی در تنیس دارد و بانوان قمی با موفقیت در کسب مقام سوم رقابت های لیگ دسته دوم تنیس بانوان باشگاه های کشور و کسب جواز صعود به لیگ دسته اول این رشته این مهم را ثابت کردند.



رقابت هفت تیم برای صعود به لیگ دسته اول تنیس بانوان کشور



خداکرمی که خود از چهره های موفق ورزش بانوان قم در رشته های بدمینتون و تنیس محسوب می شود، ادامه داد: همه روزه در نوبت های صبح در زمین تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان که در حال حاضر زمین استاندارد تنیس قم محسوب می شود، تمرینات و برنامه های خوبی برای بانوان تنیس باز برگزار می کنیم.



وی عنوان داشت: این مجموعه ورزشی آماده استقبال از بانوان علاقمند به رشته ورزشی جذاب و مفرح تنیس است و می توانیم با توجه به امکاناتی که در این مجموعه قرار دارد، استقبال خوبی از بانوان تنیس باز در رده های سنی مختلف داشته باشیم.



نایب رئیس هیئت تنیس قم ابراز داشت: اکنون ما یکی از تیم های حاضر در لیگ دسته اول تنیس بانوان باشگاه های کشور هستیم و باید تمام تلاشمان این باشد که در این رقابت ها نماینده شایسته ای برای تنیس استان قم باشیم.



گفتنی است: رقابت‌های لیگ دسته دوم تنیس بانوان باشگاه‌های کشور نیمه اول اردیبهشت‌ماه با رقابت هفت تیم مدعی به میزبانی هیئت تنیس استان یزد برگزار شد و در نهایت تیم های تنیس بانوان البرز، کرمان و قم به لیگ دسته اول صعود کردند.