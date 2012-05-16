وکلا سفیران عدالت و حق طلبی/ 200 وکیل در کانون وکلای کردستان عضو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله مرادی ظهر چهارشنبه در هجدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که به میزبانی استان کردستان در سنندج برگزار می شود، افزود: وکلا باید همیشه به دنبال حق الناس باشند و با استقلال طلبی حق کسی را ضایع نکنند.

وی با بیان این مطلب که استقلال وکیل باعث عزت نفس او می شود، اظهار داشت: کانون وکلا و وکیلان زمانی می توانند موفق باشند و از حقوق دیگران دفاع کنند که استقلال داشته باشند.

رئیس کانون وکلای کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کانون وکلای این استان اشاره کرد و ادامه داد: کانون وکلای استان کردستان در آذر ماه سال 85 با حضور 61 وکیل تشکیل و راه اندازی شد.

مرادی یادآور شد: این کانون از زمان تاسیس تاکنون سه دوره انتخابات هیئت مدیره و پنج دوره آزمون وکالت را برگزار کرده است و در حال حاضر بیش از 200 نفر در کانون وکلای کردستان عضو هستند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های سال گذشته کانون وکلای استان کردستان یادآور شد: در طول سال 90 به بیش از پنج هزار نفر مشاوره رایگان داده شده است و بیش از 500 وکالت معاضدتی و رایگان توسط وکلای این استان انجام شده است.

رئیس کانون وکلای کردستان در پایان سخنان خود به برنامه های سال 91 اشاره کرد و افزود: راه اندازی مرکز مشاوره تلفنی از مهمترین برنامه های سال جاری است.

هجدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با حضور نماینده ولی فقیه در استان، رئیس کل دادگستری کردستان، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و اعضای کانون های سراسر کشور در سنندج برگزار شد.