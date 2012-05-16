سومین خانه کارآفرینی روستایی در شهرری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح این خانه کارآفرینی در جمع خبرنگاران گفت: با اشاره به ضرورت توسعه خانه های کارآفرینی در بخش حریم و روستاها، سومین خانه کارآفرینی روستایی در این منطقه افتتاح شد.

حبیب‌اله غفوری با اشاره به اینکه دو خانه کارآفرینی روستایی دیگر نیز در روستای قاسم آباد و قلعه نو فعال است، افزود: خانه کارآفرینی روستایی چالطرخان که یک حمام متروکه در این روستا بوده است یک فضای 100 مترمربعی دارد.

وی فعالیت خانه های کارآفرینی را در راستای تقویت و پرورش خلاقیت و استعدادهای محلی برشمرد و بیان کرد: هم اکنون 17 خانه کارآفرینی با هدف اشتغالزایی و ارائه آموزش های مهارتی در منطقه 20 فعالیت دارند.

گفتنی است خانه های کارآفرینی در زمینه های ساخت ربات و تولید پلیمرهای صنعتی، قالیبافی، صنایع دستی، کیف و کمربند چرم، طراحی دکوراسیون منزل، تولید ساک پتو، تابلو فرش و تولید پوشاک فعالیت دارند.