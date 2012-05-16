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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

هشدار مدیریت بحران؛

کاهش محسوس دمای هوای مازندران/ بارش شدید باران و رعد و برق

کاهش محسوس دمای هوای مازندران/ بارش شدید باران و رعد و برق

ساری- خبرگزاری مهر: اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران، نسبت به کاهش دمای محسوس هوا و بارش شدید باران و رعد و برق در ارتفاعات استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براین اساس، با عنایت به پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران، با عبور امواج کم و بیش ناپایدار، از روی نوار شمالی کشور، شاهد ناپایداری هایی به شکل ابرناکی آسمان همراه با وزش باد و رگبار و رعد و برق در استان باشیم

بارش در ارتفاعات استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود که به شهروندان توصیه می شود: در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان به خصوص در شب و در هنگام بارندگی های شدید ضمن رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن و کسب اطلاع از مسیر طی طریق کنند.

از اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری خودداری کنند.

ساکنان بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری با رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه گیری کنند.
 
به تمامی نیروهای امدادی و خدماتی توصیه می شود آمادگی لازم جهت هر گونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی همچون گذشته به خصوص در راه‌های ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.
 
کد مطلب 1604047

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