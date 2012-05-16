کاهش محسوس دمای هوای مازندران/ بارش شدید باران و رعد و برق

به گزارش خبرگزاری مهر، براین اساس، با عنایت به پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران، با عبور امواج کم و بیش ناپایدار، از روی نوار شمالی کشور، شاهد ناپایداری هایی به شکل ابرناکی آسمان همراه با وزش باد و رگبار و رعد و برق در استان باشیم

بارش در ارتفاعات استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود که به شهروندان توصیه می شود: در هنگام تردد در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان به خصوص در شب و در هنگام بارندگی های شدید ضمن رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن و کسب اطلاع از مسیر طی طریق کنند.

از اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری خودداری کنند.

ساکنان بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری با رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه گیری کنند.

به تمامی نیروهای امدادی و خدماتی توصیه می شود آمادگی لازم جهت هر گونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی همچون گذشته به خصوص در راه‌های ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.

