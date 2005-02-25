مسابقات بين المللي واليبال ساحلي كيش از صبح امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار " مهر" قرعه كشي اين مسابقه ها با حضور آكتوني ليا ، بهرام و علي افشار زاده برگزارشد و طي آن علي افشار زاده اعلام كرد : سال آينده يك تيم از جزيره كيش ، در ليگ برتر باشگاههاي كشور شركت خواهد كرد واين جزيره آمادگي ، ميزباني از تورهاي مهم ساحلي بين المللي را دارد.

سپس قرعه كشي انجام شد و 4 تيم از قزاقستان - 2 تيم از اندونزي و 1 تيم از تايلند چين و ژاپن دركنار تيم هاي ايراني قرار گرفتند. دو داور ژاپني و فيليپني مسابقات را قضاوت خواهند كرد و احمد عبدالله از كشور قطر نيز روز دوشنبه هفته جاري به كيش مي آيد.

همزماني مسابقات با ديدارهاي پاياني ليگ برتر باشگاههاي كشورباعث شد تا برخي از چهره هاي شاخص نتوانند در مسابقه هاي كيش حضور پيدا كنند. اين رقابتها از صبح امروز به صورت حذفي آغاز شد.