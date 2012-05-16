250 میلیون دلار صادرات محصولات تولیدی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال گذشته هدف گذاری صادرات استان حدود 220 میلیون دلار بوده است افزود: سه واحد تولیدی ما به عنوان واحد صادرکننده نمونه و برتر کشوری در سال گذشته محسوب شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران گفت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی همه دستگاهها باید همسو و متحد شوند و اولویت کاری خود را به حمایت از کار و تولید ملی اختصاص دهند.

هاشم پور هدفمند سازی یارانه، افزایش حامل های انرژی، تهدید ها و تحریم ها، فضای پیشروی تجارت را با مشکلاتی مواجه کرده است که منجر به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و یا تعدیل نیرو شده است.

وی ادامه داد: امروزه اگر واحدهای تولیدی نتوانستند یک مدیریت اقتصادی بر واحدهای اقتصادی خود داشته باشند با مشکل مواجه خواهند شد که جبران آن بسیار دشوار است.

این مقام مسئول گفت: استفاده از نیروهای انسانی ، مصرف استاندارد از حامل های انرژی، مدیریت برضایعات و اتلاف انرژی و مدیریت بر بنگاههای اقتصادی از مواردی است که تولید کنندگان و صنعتگران بخش اقتصادی در عرصه تولید باید به آن اهتمام داشته باشند.

هاشم پورافزود: برخی از واحدها با عدم مدیریت صحیح آسیب پذیر شدند ولی برخی واحدها این مقوله را جدی گرفتند و با ارتقای کیفیت محصول و قیمت تمام شده با مدیریت منطقی و اقتصادی بر بنگاهها موجب شکوفایی و توسعه این واحدها شدند.