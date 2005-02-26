فروش كالا توسط قرعه كشي ممنوع است

امير طالبي درگفتگو با خبرنگار مهر، از مشهد گفت: براساس ماده 69 قانون نظام صنفي، كلا فروش كالا توسط قرعه كشي منع شده است. يعني فروش كالا به صورت اينكه با انجام قرعه كشي كالايي به كسي تعلق گيرد مانند تعيين چند دستگاه خودرو و قرعه كشي آنها در ميان چند برابر متقاضي براي تعلق گرفتن آنهاممنوع شده و در صورت رويت تا 3 برابر مبلغ دريافتي جريمه و باز گرفته مي شود.

وي ادامه داد: اما در صورتيكه صنفي براي اينكه كالايش بهتر فروش رود كالايي را به عنوان جايزه قرار دهد و بين خريداران خود قرعه كشي نمايد در صورتيكه تعداد جوايز ، تاريخ و محل قرعه كشي معين باشد و اين كار با حضور نماينده از كميته نظارت بر آن انجام گيرد بلامانع مي باشد.

طالبي تصريح كرد: بارها ديده شده است كه تعدادي كالا معرفي و نام نويسي براي انجام قرعه كشي صورت نمي گيرد و يا حتي در خصوص حالت دوم يعني مردم خريد كرده وكارت قرعه كشي دريافت مي كنند ولي باز هم كسي از نتايج اين كار با اطلاع نمي شود.

همچنين حسين پور ، رييس مجمع امور صنفي توزيعي مشهد نيز در اين خصوص به مهر گفت: اين قانون تاكنون رعايت نمي شده است كه با برخورد به يكسري از مشكلات به اين لازم رسيديم لذا كميته اي متشكل از نمايندگاني از مجمع امور صنفي ، شهرداري فرمانداري ، دادسرا ، اداره اماكن، بازرگاني و صدا وسيما تشكيل و به عنوان ناظر بر مسائل اين چنيني از جمله حراج و قرعه كشي كالا قرار گرفت.

وي افزود: كساني كه اقدام به امر قرعه كشي مي نمايند قبل از هر اقدامي پيشنهاد خود را به كميته بدهند و بعد از بررسي و تعيين جوايز ، كالاها ، زمان ، تعداد و مكان و در صورت تاثيركميته نظارت مي تواند قرعه كشي نمايد.