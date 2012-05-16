سرهنگ پاسدار محمد قربان عسگری در همایش تحکیم خانواده که ظهر چهارشنبه در محل فرماندهی انتظامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: خانواده به عنوان مهم ترین نهاد تاثیرگذار نقش اساسی در حفظ فرزندان از خطر و آسیب های اجتماعی جامعه ایفا می کند.



وی با تبیین اهمیت آموزش و آشنایی خانواده ها با معضلات اجتماعی گفت: پیشرفت سریع علم و تغییرات مستمر در زندگی جوامع در حال توسعه ایجاب می کند تا خانواده ها ضمن تعمیق آموزش های دینی با موضوعات روز جامعه بیشتر آشنا شوند.



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین تصریح کرد: برگزاری کلاس های آموزشی و ارائه هشدارهای اجتماعی به خانواده ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بسیار موثر است و به همین دلیل امروز دشمنان با هزینه های کلان در پی به انحراف کشاندن خانواده ها و سست کردن بنیان ارزشی خانواده ها هستند و می دانند با ضربه زدن به این نهاد می توانند به اهداف شومشان دست یابند.



سرهنگ عسگری یادآورشد: اگر خانواده ها نظارت و تربیت فرزندان را جدی بگیرند و با آسیب های اجتماعی و پیامدهای عدم کنترل فرزندان آشنا شوند می توانند با وقوف بیشتر به نقش خود در تربیت آینده سازان میهن اسلامی با دقت بیشتر در تربیت فرزندان خود از آنها در برابر توطئه دشمنان مراقبت کنند.



همچنین بر آمادگی نیروهای انتظامی برای همکاری با سازمان های فرهنگی برای کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.