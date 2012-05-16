افتتاح 300 هزار واحد مسکن مهر در کشور/جزئیات مسکن مهر استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی رستمیان در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اتمام پروژه های مسکن مهر متقاضیانی که تا سال گذشته ثبت نام انجام دادند، گفت: سال گذشته 340 هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده است و اواسط سال 90 و 91 و 92 به 370 هزار واحد رسید.

وی افزود: در شروع سال 91 نیز 420 هزار واحد به مجموع واحدهایی که شرکت عمران شهرهای جدید انجام می دهد اضافه شد اما این پروژه ها تا پایان سال نمی تواند تحویل داده شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهارداشت: تا پایان سال جاری 300 هزار واحد مسکن مهر در کل شهرهای جدید کشور به افتتاح می رسد که در استان تهران 4 هزار واحد در پردیس، 4 هزار واحد در هشتگرد و 8 هزار واحد در پرند بهره برداری می شوند.

رستمیان در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص افتتاح مسکن مهر در دهه فجر، بیان کرد: 11 هزار واحد در دهه فجر به افتتاح رسید و 23 هزار واحد مسکن مهر هم الان آماده افتتاح است.

وی در خصوص صدر سند مالکیت برای واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید، گفت: در 11 هزار و 328 واحد متقاضیان ساکن هستند و برای 8 هزار و 274 واحد هم سند مالکیت دریافت شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تحویل 4 هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس، اظهارداشت: متقاضیان باید دفترچه اقساطی را دریافت کرده و تمامی فرآیند تحویل واحدها را انجام دهند تا واحدها به آنها تحویل داده شود ضمن آنکه کار شروع شده و متقاضیان باید بیایند و تشریفات تحویل واحدها را انجام دهند.