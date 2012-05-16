  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۷

بازگیر خبر داد:

سه تالاب مهم لرستان احیا می شوند

سه تالاب مهم لرستان احیا می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان از احیا سه تالاب مهم این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین بازگیر ظهر چهارشنبه در اولین همایش ملی مدیریت گرد و غبار کشور با تاکید بر اینکه منشاء گرد و غبار در لرستان مربوط به خارج از استان است، اظهار داشت: حتی یک سانتی متر از خاک لرستان کانون تولید گرد و غبار نیست.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر به طور میانگین 100 روز آلوده در استان لرستان وجود داشته است، عنوان کرد: یک سوم روزهای سال در لرستان طی سالهای اخیربا آلودگی هوا و مشکل گرد و غبار همراه بوده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به اقدامات این اداره کل در رابطه با مقابله با پدیده ریزگردها در استان عنوان کرد: تکمیل سیستم های دیده بانی و پایش در ورودی و خروجی شهرهای لرستان یکی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده است.

بازگیر ادامه داد: با تکمیل و راه اندازی این سیستم ها در استان اطلاعات لازم در رابطه با میزان آلودگی به روز در اختیار تصمیم گیران و پژوهشگران قرار داده می شود.

وی با اشاره به احیای تالابهای استان لرستان نیز یادآور شد: کار احیای سه تالاب مهم "گری بلمک" در شهرستان پلدختر، "بیشه دالان" شهرستان بروجرد و تالاب شهرستان دورود در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با تاکید بر افزایش مناطق حفاظت شده لرستان ادامه داد: در حال حاضر 6.25 درصد منطقه حفاظت شده در این استان وجود دارد که این میزان باید در لرستان افزایش یابد.

بازگیر تصریح کرد: این در حالیست که در حال حاضر 9 درصد منطقه شکار و صید ممنوع در لرستان وجود دارد.

وی افزود: حفاظت از مراتع و جنگلها، توسعه فضای سبز، آموزش و اطلاع رسانی و ... در راستای کاهش و مقابله با پدیده گرد و غبار در استان لرستان در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 1604081

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها