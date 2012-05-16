سه تالاب مهم لرستان احیا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین بازگیر ظهر چهارشنبه در اولین همایش ملی مدیریت گرد و غبار کشور با تاکید بر اینکه منشاء گرد و غبار در لرستان مربوط به خارج از استان است، اظهار داشت: حتی یک سانتی متر از خاک لرستان کانون تولید گرد و غبار نیست.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر به طور میانگین 100 روز آلوده در استان لرستان وجود داشته است، عنوان کرد: یک سوم روزهای سال در لرستان طی سالهای اخیربا آلودگی هوا و مشکل گرد و غبار همراه بوده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به اقدامات این اداره کل در رابطه با مقابله با پدیده ریزگردها در استان عنوان کرد: تکمیل سیستم های دیده بانی و پایش در ورودی و خروجی شهرهای لرستان یکی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده است.

بازگیر ادامه داد: با تکمیل و راه اندازی این سیستم ها در استان اطلاعات لازم در رابطه با میزان آلودگی به روز در اختیار تصمیم گیران و پژوهشگران قرار داده می شود.

وی با اشاره به احیای تالابهای استان لرستان نیز یادآور شد: کار احیای سه تالاب مهم "گری بلمک" در شهرستان پلدختر، "بیشه دالان" شهرستان بروجرد و تالاب شهرستان دورود در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با تاکید بر افزایش مناطق حفاظت شده لرستان ادامه داد: در حال حاضر 6.25 درصد منطقه حفاظت شده در این استان وجود دارد که این میزان باید در لرستان افزایش یابد.

بازگیر تصریح کرد: این در حالیست که در حال حاضر 9 درصد منطقه شکار و صید ممنوع در لرستان وجود دارد.

وی افزود: حفاظت از مراتع و جنگلها، توسعه فضای سبز، آموزش و اطلاع رسانی و ... در راستای کاهش و مقابله با پدیده گرد و غبار در استان لرستان در دستور کار قرار گرفته است.