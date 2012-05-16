آیین های باستانی مازندران در عمارت کلبادی ساری زنده می شوند

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیین ها و سنن مازنی نظیر کاشت ، داشت و برداشت، آرش کمانگیر ، چاربیداری ، نوروز خوانی، کشتی لوچو عصر جمعه برای هموطنان مازندرانی و مسافران ورودی به استان اجرا می شود.

وی موسیقی مازندرانی و شعر خوانی را از دیگر برنامه های آیینی این مراسم برشمرد و افزود: این گروه 30 نفره با استفاده از تمامی سازهای مازندرانی جون سرنا، لل وا، کمانچه، دوتار، تشت و لگن نیز گوشه های موسیقی مازندرانی را می نوازند.

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران افزود: این مراسم در واقع مستندی زنده از زندگی مردم مازندران بوده که ارتباط تنگاتنکی با تمامی شئونات زندگی مردم این دیار دارد.

وی بر لزوم برگزاری این همایش ها تاکید کرد و یادآور شد: برخی از این آیین ها که ریشه در ایران باستان دارند حتی سالهای متمادی بعد از ورود اسلام نیز زنده و پویا بوده است.

فرزانه گفت: فرهنگ سازی و آشنا کردن مردم با فرهنگ اصیل و بومی تنها از طریق منابع مکتوب امکان پذیر نیست بلکه ایجاد فضای شاد و مفرح و به نمایش درآوردن آداب و رسوم ها می تواند ضامن بقا و دوام آن باشد.

این مراسم عصر جمعه 29 اردیبهشت ماه راس ساعت 17 در موزه صنایع دستی ساری در خیابان انقلاب، چهار راه برق-عمارت کلبادی برگزار می شود.