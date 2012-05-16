به گزارش خبرگزاری مهر، مسأله معرفت شناسی و هرمنوتیک و بررسی این دو، از منظری عرفانی، از آن مسائلی است که به آنها کمتر پرداخته شده است. معرفت شناسی به عرصه معرفت آدمی و نحوه شناخت بشری می پردازد. هرمنوتیک به عرصه تفسیر متون و به خصوص به تفسیر عرصه متون دینی متعلق است.

روال بحث های امروزین بر بحث از معرفت شناسی و هرمنوتیک از منظر انسان فکور امروزی است. معرفت شناسی و هرمنوتیک از منظر عرفانی به بررسی معرفت شناسی و تفسیر متون و به خصوص متون دینی، نه از منظر هر انسان و نه از منظر نوع آدمی، بلکه از منظر انسان هایی می پردازد که در زهد و عرفان به مدارجی رسیده و در طریق سلوک الی الله، به مراتبی متعالی دست یافته اند.

کتاب مسئله معرفت شناسی و هرمنوتیک را از منظری عرفانی و از منظر عارفی مورد بحث قرار می دهد که همه نحله های دین اسلامی در عرفان و عارف بودن او شک و تردیدی ندارند.

نویسنده، معرفت شناسی و هرمنوتیک را از منظر عارفی مورد بحث قرار می دهد که برای نخستین بار کوشید عرفان عملی را به عرفان نظری نزدیک سازد و او شخصی جز محی الدین ابن عربی نیست که سعی داشت از عرفان عملی بیانی نظری به دست دهد و بدین ترتیب بتواند به نحوی عرفانی از هرمنوتیک و معرفت شناسی سخن بگوید.

فرض نویسنده بر این است که محی الدین دارای نوعی معرفت شناسی و هرمنوتیک عرفانی است و سعی دارد بر اساس فتوحات مکیه محی الدین و شرح و تفسیر دیدگاه های معرفت شناختی و هرمنوتیکی آن از معرفت شناسی و هرمنوتیک عرفانی محی الدین تصویر روشنی به دست دهد.

کتاب معرفت شناسی و هرمنوتیک از منظری عرفانی اثر ویلیام چیتیک و ترجمه پیروز فطورچی در دو بخش سامان یافته است: بخش اول با عنوان معرفت شناسی شامل سه فصل معرفت و صاحب معرفت، اکتساب معرفت و میزان شرع است.

بخش دوم این اثر با عنوان هرمنوتیک نیز شامل سه فصل ایمان و تفسیر عقلانی، معرفت به تجلی خداوند و فهم قرآن است.

کتاب "معرفت شناسی و هرمنوتیک از منظری عرفانی" اثر ویلیام چیتیک با ترجمه پیروز فطورچی در قطع رقعی، 288 صفحه، 2000 نسخه و بهای 6000 تومان برای نخستین بار منتشر شد.