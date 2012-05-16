انتقاد یک نماینده به اختصاص 700 میلیارد تومان به افراد با نفوذ بدون نظارت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موید حسینی صدر در نامه ای خطاب به فقهای شورای نگهبان،، نمایندگان مجلس و معاون امور مجلس ریاست جمهوری از نمایندگان مجلس خواست تا جدول شماره 12 را که موجب اختصاص پول بیت المال به افراد بانفوذ می شد و هیچگونه نظارتی بر آن نیست حذف کنند.
بر اساس این گزارش متن نامه موید حسینی صدر به این شرح است :
با سلام و احترام
به استحضار می رساند همه ساله جدولی به نام کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه چاپ میشود و این مبالغ متاسفانه در مجلس هم تصویب میشود و نهایتا این قبیل مساعدت های مالی بدون هر گونه نظارت به برخی افراد با نفوذ پرداخت و هزینه میشود.
امسال هم طی جدول شماره 12 قرار شده است مبلغی در حدود 700 میلیارد تومان به بنیادها ، اشخاص و مجموعه های مختلف که به نام های زیبا و معنوی مثل بصیرت یا بنیاد مولانا ، بنیاد مولانا و شمس، بنیاد سعدی و ... دارند پرداخت شود.
حال چند سئوال مطرح است:
1- این بنیادها، اشخاص و افراد چگونه برای دریافت کمک بلاعوض انتخاب می شوند؟
2- مبالغ دریافتی چرا بدون نظارت و حساب و کتاب هزینه میشود؟
3- چرا برای همه امکان دریافت این مساعدت ها وجود ندارد؟
4 - چه افراد بانفوذی در این مجموعه هایی که پول دریافت می کنند سهم دارند ؟
با این وضعیت انتظار می رود نمایندگان این جدول را حذف و این پول را به بیت المال برگردانند و در صورت صلاحدید فقهای شورای نگهبان با دقت نظر ویژه این جدول را بررسی کنند.
1- این بنیادها، اشخاص و افراد چگونه برای دریافت کمک بلاعوض انتخاب می شوند؟
2- مبالغ دریافتی چرا بدون نظارت و حساب و کتاب هزینه میشود؟
3- چرا برای همه امکان دریافت این مساعدت ها وجود ندارد؟
4 - چه افراد بانفوذی در این مجموعه هایی که پول دریافت می کنند سهم دارند ؟
با این وضعیت انتظار می رود نمایندگان این جدول را حذف و این پول را به بیت المال برگردانند و در صورت صلاحدید فقهای شورای نگهبان با دقت نظر ویژه این جدول را بررسی کنند.
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