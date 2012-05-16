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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

"هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم‌ النفس" بررسی می‌شود

"هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم‌ النفس" بررسی می‌شود

میزگرد علمی "هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم‌ النفس"، فردا در مجمع عالی حکمت اسلامی در قم برگزار می‌شود.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد علمی "هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن وعلم‌ النفس" با حضور آیت‌الله غروی، حجت‌الاسلام والمسلمین معلمی، رضا اکبری و مهدی ذاکری به ‌عنوان دبیر علمی برگزار می‌شود.
 
محورهای مورد بحث در این همایش عبارتند از: تفکیک بحث وجود شناختی و معرفت‌شناختی درباره این همانی شخصی، نظریات تحویل ‌گرا و غیر تحویل ‌گرا، ملاک‌های مطرح شده برای این همانی شخصی، مبانی وجود شناختی اصالت وجود و وحدت وجود در این همانی شخصی.
 
مبانی دین‌شناختی بر مسأله این همانی شخصی، تکثر یا وحدت ابعاد وجودی انسان و نقش آن بر مسأله این همانی شخصی و حرکت جوهری نفس با تفسیر خاص در رویکرد این همانی شخصی از دیگر محورهای این میزگرد است.
 
این برنامه پنج‌شنبه، 28 اردیبهشت‌ ماه ساعت 9 تا 12 در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی، به آدرس قم، خیابان 19 دی، کوچه 10، پلاک 5 برگزار می‌شود.
کد مطلب 1604112

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