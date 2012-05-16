به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد علمی "هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن وعلم النفس" با حضور آیتالله غروی، حجتالاسلام والمسلمین معلمی، رضا اکبری و مهدی ذاکری به عنوان دبیر علمی برگزار میشود.
محورهای مورد بحث در این همایش عبارتند از: تفکیک بحث وجود شناختی و معرفتشناختی درباره این همانی شخصی، نظریات تحویل گرا و غیر تحویل گرا، ملاکهای مطرح شده برای این همانی شخصی، مبانی وجود شناختی اصالت وجود و وحدت وجود در این همانی شخصی.
مبانی دینشناختی بر مسأله این همانی شخصی، تکثر یا وحدت ابعاد وجودی انسان و نقش آن بر مسأله این همانی شخصی و حرکت جوهری نفس با تفسیر خاص در رویکرد این همانی شخصی از دیگر محورهای این میزگرد است.
این برنامه پنجشنبه، 28 اردیبهشت ماه ساعت 9 تا 12 در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی، به آدرس قم، خیابان 19 دی، کوچه 10، پلاک 5 برگزار میشود.
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