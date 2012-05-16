جشنواره منطقه ای فیلم و عکس "دنا" تمدید شد

قدرت الله سلیمانی فر به خبرنگار مهر گفت: پیش از این مهلت ارسال آثار 25 اردیبهشت ماه اعلام شده بود که به دلیل درخواست پی در پی علاقه مندان و هنرمندان مهت ارسال آثار تا چهارم خرداد تمدید می شود.

وی عنوان کرد: این تاریخ آخرین فرصت برای شرکت در جشنواره منطقه ای سینمای جوان" دنا" است و تمدید نمی شود.

وی بیان کرد: چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان دنا با حضور 12 استان البرز، قم، تهران، سمنان، مازندران، قزوین، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد 19 تا 22 تیرماه سالجاری در یاسوج برگزار می شود.

مدیر اجرایی این جشنواره یادآور شد: جشنواره فیلم و عکس دنا در بخشهای فیلم، فیلمنامه و عکس با موضوع آزاد برگزار می شود.

وی بیان داشت: در کنار بخش مسابقه، بخش جنبی شامل بزرگداشت هنرمندان پیشکسوت، کارگاههای آموزشی، مرور آثار و نشستهای تخصصی برگزار می شود.

سلیمانی فر اظهار داشت: تاریخ تولید آثار باید پس از فروردین 89 باشد و نباید پیش از این در جشنواره های ملی و منطقه ای سینمای جوانان شرکت کرده باشند.

وی برگزاری این جشنواره در یاسوج را فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای هنرمندان فیلمساز و عکاس این استان به کشور عنوان کرد.