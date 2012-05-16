به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فنی استان که در محل استانداری قزوین تشکیل شد اظهارداشت: در اجرای پروژه های عمرانی استان، کیفیت اجرا را فدای سرعت نخواهیم کرد بلکه هر دو ویژگی در کارها مورد توجه قرار خواهد گرفت.



وی افزود: اگرچه کاهش زمان اجرای پروژه های عمرانی برای دستگاه ها در اولویت قرار دارد اما این کار نباید منجر به کاهش کیفیت پروژه های عمرانی شود.



این مسئول با اشاره به نقش مصالح ساختمانی در افزایش کیفیت پروژه های عمرانی تصریح کرد: کمیته کیفیت مصالح ساختمانی باید به صورت مستمر به شورای فنی استان گزارش خود را ارسال کند تا دغدغه رفع کیفیت مصالح ساختمانی مرتفع شود.



حبیبی در ادامه به برگزاری جلسات شورای فنی استان در سطح شهرستان ها و با حضور مسئولان تأکید کرد و اظهارداشت: فرمانداران، شهرداران و سایر مسئولان شهرستان ها باید در جریان روند اجرای پروژه ها قرار گیرند تا ضمن نظارت بر روند اجرا در صورت لزوم تذکر لازم را به پیمانکاران ارائه دهند.



وی همچنین به افزایش ضریب ایمنی در ساخت و سازها اشاره کرد و گفت: به منظور افزایش ایمنی در ساخت و سازها به خصوص تأسیسات آب، برق و گاز چک لیستی تهیه و با نظارت سازمان نظام مهندسی و هماهنگی شورای فنی در اختیار افرادی قرار گیرد که اقدام به خرید ملک ساختمانی می کنند.



معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت: این کار باعث می شود افرادی که قصد خرید ملک یا ساختمانی را دارند با اطمینان بیشتر و آگاهی از نوع مصالح ساختمانی اقدام به خرید کنند.



وی با اشاره به اسکلت مدارس و ساختمانهای دولتی که با استفاده از پیچ و مهره صورت می گیرد تصریح کرد: باید درباره کیفیت این پروژه ها نیز دقت نظر کافی صورت گیرد تا از مشکلات احتمالی پیشگیری شود.