به گزارش خبرگزاری مهر، شماره دوم ماهنامه «داستان» با پرونده‌ای درباره ترجمه داستان‌های فرنگی روی دکه مطبوعات است.

در این شماره از «داستان» خبرهایی از وضعیت سلامتی محمود گلابدره‌ای و انتشار کتاب‌هایی از مجتبی‌رحمان‌دوست، رحیم مخدومی، رضا امیرخانی و ابوالفضل زرویی‌نصرآباد و تجدید چاپ کتاب‌های مصطفی‌ مستور منتشر شده است.

یادداشت‌هایی از هانس ‌ماگنوس، میشل ‌دیاکونوف و سید‌مرتضی ‌آوینی مطلب‌های خواندنی دیگری هستند که در این شماره آمده و در کنار گفتگوی مفصلی با صادق‌ کرمیار درباره داستان‌های تاریخی و نقد - بازتاب کوتاه از نعمت‌الله ‌سعیدی بر کتاب «ارتباط ایرانی» علی موذنی چاپ شده است.

پرونده‌ای درباره مجله تعطیل شده «ادبیات داستانی» از تاسیس توسط سیدمرتضی ‌آوینی تا روزگار تعطیلی آن در سال 1387، شامل گفت‌وگو با زهرا‌ زواریان و یادداشت احمد شاکری و گزارش مفصلی درباره3-4 دوره انتشار این مجله به‌چشم می‌خورد.

25 سال نمایشگاه کتاب، بخش دیگری از شماره دوم ماهنامه «داستان» است که با یادداشت‌هایی از احمد بیگدلی با عنوان «مادرم با آتش کتاب‌هایم نان می‌پخت»، دکتر حسین‌ملانظر درباره تاسیس اولین نمایشگاه کتاب تهران و اکبر ایرانی با عنوان «فرصت دیدار دوستان قدیم» مکمل گزارش مفصلی است که 25 دوره نمایشگاه را از سال 1366 تا کنون بررسی می‌کند.

سو»دای فهم زبان فرنگی» عنوان پرونده‌ای درباره ترجمه داستان است که گفت‌وگوهایی با محسن ‌باقرزاده مدیر انتشارات توس و ناهید کاشی‌چی مترجم داستان‌های روسی طلیعه آن است و در ادامه، سیداحمد نادمی حرف‌هایی درباره ترجمه به فارسی و برعکس در ادامه آن به‌میان آورده است.

«هوگو» فیلم اقتباسی مارتین اسکورسیزی، موضوع بخش دیگری از این شماره داستان است. یک گفت‌وگو با اسکورسیزی و برشی از رمان «اختراع هوگو کابره» بخش‌های جالبی را در این فصل از ماهنامه تشکیل داده‌اند. قصه‌های زندگی، چند داستان خواندنی و روان از نویسندگان جوان این مجله است که پیش از یادداشت‌های روزانه جان‌آپدایک و نامه‌های ایلیچ لویتان به آنتون چخوف چاپ شده.

در بخش‌های دیگر این شماره از «داستان» به معرفی کتاب، حکایت‌های امیرمومنان(ع) در نهج‌البلاغه و داستان‌های اخلاقی میرزا عبدالکریم حق‌شناس چاپ شده‌اند.

در بخشی از سرمقاله «داستان» آمده است: چه کار سبکی است که جماعتی از مخاطب - در هر حوزه ای - به‌جای مواجه شدن با خود یک اثر در میدان فرهنگ و ادبیات و هنر، پیش‌پیش سراغ نقدهایی می‌رود که گفته و نوشته شده و این وسط، جوانی از میان جمعی که نخوانده حرفه‌ای می‌شوند، نقشه را لو می‌دهد که «خواندن دو - سه صفحه نقد، آسان‌تر از پانصد صفحه کتاب خواندن است» و دیگری که «به‌جای دیدن سه - چهار فیلم روی پرده که هم وقت می‌گیرد، هم خرج دارد، دو ساعت «هفت» می‌بینم» و ترجیع‌بند بعد که «آن وقت درباره همه این فیلم‌ها و کتاب‌ها هم حرف برای گفتن دارم»!

... پس روشنفکری چه چیزش بد بود که این همه بارش می‌کنیم؟ همین‌ها که به‌جای خواندن و شنیدن و دیدن، برو گوشه کافه‌ای بنشین و«گپ» بزن و درباره عالم و آدم «نقد» و نظر داشته باش!

... حالا همگی دور هم می‌نشینیم و قهوه‌ای می‌خوریم و - شما قهوه دوست ندارید؟ برای ایشان چای بیاورید- تا هروقت بخواهید «گپ» می‌زنیم. سوژه‌های داستان هم در میان زندگی مردم‌ زاده می‌شوند، زندگی می‌کنند و می‌میرند و ما همچنان به دعوای میان خودمان مشغولیم.

این ماهنامه با سردبیری محمد‌حسین‌بدری در 116 صفحه، به بهای هزار تومان منتشر شده و روی دکه است.