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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

زیدآبادی:

طرح آزمایشی درج نشانه گذاری تکمیلی در کشتارگاه های دام شهر کرمان اجرا می شود

طرح آزمایشی درج نشانه گذاری تکمیلی در کشتارگاه های دام شهر کرمان اجرا می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: با موافقت اعضای شورای سلامت استان کرمان، طرح آزمایشی درج نشانه گذاری تکمیلی در کشتارگاه های دام به زودی در شهر کرمان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل دامپزشکی استان کرمان ظهر چهارشنبه در نشست شورای سلامت استان کرمان که با حضور استاندار و سایر اعضای شورا برگزار شد، یکی از دغدغه های دامپزشکی را جعل مهرهای روی لاشه های گوشت عنوان کرد و اظهار داشت: برخی از سودجویان به ویژه زمانیکه قیمت گوشت بالا می رود اقدام به جعل مهرهای ویژه سلامت گوشت می کنند.

غلامرضا زیدآبادی در ادامه، از اجرای طرحی در برخی از استانهای کشور سخن به میان آورد که بر مبنای آن برچسب های مخصوصی در قسمتهای مختلف لاشه گوشت نصب و مشخصاتی از جمله تاریخ کشتار و تاریخ انقضا بر روی آن  درج می شود.

وی افزود: بر روی هر لاشه چهار برچسب در قسمت ران و سردست نصب می شود که امکان جعل آن وجود ندارد.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمان از استاندار کرمان و سایر اعضای شورای سلامت خواست تا در صورت مطلوب بودن این طرح از دیدگاه آنها، موافقت خود را اعلام کنند.

استاندار کرمان اما در ابتدا اجرای این طرح را مطلوب ندانست و پیشنهاد داد که به جای نصب برچسب، مهری که روی لاشه زده می شود، به وسیله پلاکهایی پلمپ شود به گونه ای که خریدار پس از فروش لاشه این پلاکها را به مسئولین کشتارگاه بازگرداند.

اما پس از ارایه پیشنهاد استاندار، با نظر کلیه اعضای شورای سلامت استان کرمان مقرر شد تا طرح نصب چهار برچسب بر روی قسمتهای مختلف لاشه به صورت آزمایشی ظرف مدت شش ماه در کرمان اجرا و نتایج آن اعلام شود تا در صورت رسیدن به اهداف مورد نظر این طرح در سایر کشتارگاههای استان کرمان نیز اجرا شود.

کد مطلب 1604137

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