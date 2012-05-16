کشف 12 فقره سرقت در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی پاسگاه رزکان شهرستان شهریار غرب استان تهران در حین گشت زنی در سطح شهر موفق به دستگیری فردی بنام " فردین- الف " می شوند که متهم در بازجویی اولیه پلیس به سرقت منزل اعتراف کرده و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل می شود.



فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در تشریح این خبر گفت: با اطلاعات به دست آمده، ماموران پلیس آگاهی پس از شناسایی محل تجمع اعضای باند سارقان، در یک عملیاتی غافلگیرانه، چهار عضو باند سرقت منازل به نام های "پرویز- ک"، "سیروس - ب"، " امیر - الف"، "رحیم - م" در زیرزمین منزلی در رضی آباد شهریار دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شدند.



سرهنگ ناصر اصلانی افزود: اعضای باند سارقان بعنف منازل در بازجویی پلیس اذعان داشتند پس از شناسایی منازلی که در مناطق خلوت و ویلاهای پراکنده واقع بودند در ساعات پایانی شب با گماردن فردی به عنوان نگهبان در محل سرقت، وارد ساختمان شده و با ارعاب و تهدید و بستن دست و پای ساکنان منازل، اقدام به سرقت طلا جات و وجوه نقدی آنها می کردند.

آگهی استخدام نیرو در غرب استان تهران

فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران به منظور تأمین نیروی انسانی(مرد) مورد نیاز خود از بین جوانان متعهد، مومن و کارآمد به صورت پیمانی پنج ساله انتظامی در مقاطع افسری و درجه داری از طریق آزمون ورودی و دیگر مراحل (مصاحبه، معاینات پزشکی و ...) با شرایط مندرج در این آگهی ، استخدام می کند.



شرایط عمومی استخدام اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه اهداف آنها، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی در زمان تقاضای استخدام، عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی، نداشتن سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد به موادمخدر، داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر، نداشتن سلامت و توانائی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر است.

شرایط استخدام در مقطع درجه داری با مدرک تحصیلی دیپلم، حداقل سن 18 و حد اکثر23 سال، حداقل معدل 14، حداقل قد 170 سانتیمتر با کلیه گرایشها است.



داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر از چگونگی جذب می توانند به هسته گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران واقع در شهرستان شهریار، شهرک اداری، بلوار دولت، بعد از فرمانداری مراجعه کنند.