  1. اقتصاد
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۳۰

عرضه اوراق گواهی سپرده جایگزین سکه برای دومین بار تمدید شد

عرضه اوراق گواهی سپرده جایگزین سکه برای دومین بار تمدید شد

بانک مرکزی اعلام کرد: مدت عرضه اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‌گذاری به جای تحویل سکه‌های پیش فروش تا پایان وقت اداری روز شنبه ششم خرداد ماه جاری تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به استقبال قابل توجه هموطنان از طرح جایگزین اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری ( عام ) بانک ملی ایران با مبلغ پرداختی جهت پیش خرید سکه طلا و به منظور فراهم نمودن فرصت مجدد برای افرادی که مایل به استفاده از این ابزار بوده و تاکنون موفق به انجام آن نگردیده اند، مدت عرضه اوراق مذکور تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 6/3/1391 تمدید شد.

در خاتمه ضمن تاکید بر تعهد و آمادگی کامل این بانک نسبت به تحویل سکه های پیش فروش شده به هموطنان عزیز توصیه می شود به منظور رفاه حال خود زمان مراجعه به شعب مربوطه را طی روزهای آینده مدیریت نمایند.

کد مطلب 1604142

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