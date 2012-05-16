اسپانیا پا جای پای یونان بحران زده می گذارد/ یونان در آستانه ورشکستگی دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "هامبورگر ابند بلات" در مطلبی با عنوان اسپانیا همچنان در باتلاق بحران فرو می رود نوشت: در حالی که اروپا تمام توجهات خود را به آتن معطوف کرده و تلاشهای احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی را دنبال می کند و برای آینده یورو شدیدا نگران است اسپانیا نیز با وجود اصلاحات بانکی اخیر روز به روز بیشتر در گرداب بحران مالی فرو می رود. سرمایه گذاران اخیرا وضعیت بدهی های دولت اسپانیا از زمان تشکیل منطقه یورو را در خطرناکترین وضعیت ارزیابی کرده اند.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه خروجی مذاکرات احزاب یونان برای تشکیل دولت ائتلافی دستپاچگی و نگرانیهای شدیدی را در بازارهای مالی ایجاد کرده است نوشت به گفته یکی از کارشناسان بانک اسپانیایی خطر خروج یونان از منطقه یورو وجود دارد و اگر این اتفاق بیافتد بار دیگر خطر سرایت چنین وضعیتی به کشورهای ایتالیا و یونان بالا می رود.

در این میان دولت اسپانیا روز جمعه گذشته اصلاحات گسترده و عمیقی را در زمینه بانکی مد نظر قرار داده که بانکها را ملزم می کند یک بسته مالی سی و نه میلیارد دلاری را ایجاد کرده و داراییهای پر خطر را از حسابهایشان حذف کنند. این در حالی است که بسیاری از سازمانهای مالی این اقدامات اصلاحی دولت اسپانیا را کافی نمی دانند.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب نوشت: بحران همچنان اسپانیایی ها را به خیابانها می کشاند. مردم اسپانیا روز گذشته و در سالگرد "جنبش خشمگینان" با برپایی تظاهرات گسترده خشم خود را بخصوص نسبت به بانکها و مسئله جهانی سازی نشان دادند. در اواخر هفته گذشته نیز درگیریهای خشونت آمیزی بین پلیس و معترضان اسپانیایی به وجود آمد.

نویسنده در ادامه نگاه خود را به یونان برگردانده و با اشاره به شکستهای پیاپی احزاب برای تشکیل یک دولت ائتلافی می نویسد: یونان هم در آستانه انتخابات مجدد پارلمانی قرار دارد و به سمت ورشکستگی دولتی در حرکت است. اروپاییان و صندوق بین المللی پول ادامه پرداختها و کمکهای خود به یونان را به خروجی انتخابات این کشور منوط دانسته اند. بر اساس اطلاعات وزارت دارایی آتن این کشور تنها تا اواسط ژوئن پول کافی در اختیار دارد. به این ترتیب این کشور در معرض تهدید ورشکستگی قطعی و خروج از منطقه یورو قرار دارد.

از طرفی کشور آلمان هم که از بانیان طرحهای ریاضت اقتصادی می باشد هیچ گونه محدودیتی را در اجرای این طرحها (که مخالفتهای بسیاری را در بین شهروندان اروپایی به دنبال داشته است ) نمی پذیرد و به گفته سخنگوی دولت این کشور، برلین در برنامه های خود و اهدافش در این راستا پا برجاست. صدر اعظم آلمان حتی بعد از شکست انتخاباتی حزبش در انتخابات اخیر ایالتی "نوردهاین وست فالن" باز هم به روند حل بحران خود و سیاستهای ریاضتی اش پایبند مانده است. وی تاکید کرده است که هیچ تناقضی بین سیاستهای بودجه ای مد نظر وی و رشد اقتصادی وجود ندارد.

صدر اعظم آلمان اعلام کرده است که تازه بعد از نشست غیر رسمی اتحادیه اروپا در بیست و سوم ماه می با احزاب مخالف در آلمان درباره بسته نجات یورو مذاکره خواهد کرد. این در حالی است که حزب سوسیال دموکرات پارلمان آلمان در موضع خود سرسخت بوده و می خواهد بسته نجات یورو را با محرکهای رشد اقتصادی مد نظر خود کامل کند. سران این حزب قدرتمند آلمان همچنین به حمایتهای رئیس جمهوری جدید فرانسه از طرحهای مد نظر خود امید دارند و بر آن تاکید می کنند.

