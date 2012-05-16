حجاب ضرورتی برای حیات اجتماعی است

مرضیه اسکندرجو در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: باید ابتدا مفهوم حجاب روشن شود تا بتوان به درستی به آن عمل کرد و دادن یکسری شعار‌ها دراین زمینه باعث جا افتادن اصل آن نمی‌شود.

وی با انتقاد ازنگاهی که درکشورهای غربی به زن می‌شود ادامه داد: حجاب همواره درطول تاریخ مورد تاکید تمام ادیان الهی بوده است و حتی در ایران زمان ماد‌ها نیز ما ضرورت توجه به این امر را مشاهده می‌کنیم.

اسکندرجو درزمینه درونی کردن حجاب نزد جوانان گفت: جوانان جامعه ما هرگز به دنبال عناد ورزی نیستند و قطعا به سمت زیبایی وپاکی گرایش دارند، بنابراین باید تلاش کرد تا زیبایی در پوشش و همچنین اندیشه‌ها تبدیل به الگو شود.

عضو هیئت علمی مدرسه عالی معصومیه(س) با تاکید بر اصلاح تفکر در رابطه با حجاب افزود: متاسفانه در کشورما گا‌ها دیده می‌شود که حجاب مساوی با عدم زیبایی را شیک پوشی در نظرگرفته می‌شود که می‌توان با کار کار‌شناسی این تصور را اصلاح کرد.

وی در پایان با انتقاد از بعضی برنامه‌های صداو سیما در رواج بی‌حجابی اضافه کرد: قطعا نهادهایی چون صداوسیما، آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات می‌توانند بیشترین تاثیر را دراین عرصه داشته باشند و باید فرهنگ سازی را به نحوی گیرا و موثرانجام دهند.