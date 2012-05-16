به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این نامه آمده است براساس نامه‌ای که 13 می 2012 برابر با یکشنبه 24 اردیبهشت 2012 از سوی فدراسیون فوتبال ایران به فدراسیون فوتبال کره شمالی ارسال شد، با برگزاری دیدار دوستانه ایران و کره شمالی به پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران در تاریخ 9 اکتبر 2012 برابر با 18 مهر 91 در تهران موافقت می‌کنیم.

وی در پایان نامه‌اش نوشت: ما از دعوت شما تشکر می‌کنیم و امیدواریم که تیم شما در راه آماده سازی برای رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل موفق باشد.

تیم ملی فوتبال کشورمان هم اکنون خود را برای دیدار با تیمهای ازبکستان و قطر در مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 آماده می‌کند که در تاریخ‌های 14 و 23 خردادماه در تاشکند و تهران برگزار خواهد شد.