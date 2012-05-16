توضیحات جهاد کشاورزی فارس درباره یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن جوابیه جهاد کشاورزی آمده است: در خصوص گزارش مندرج در خبرگزاری مهر به تاریخ 13/2/1391 تحت عنوان " بحران در انجیرستانهای جهان/ اقام موثری انجام نشد" به نقل از آقای مهندس سقایی نماینده شهرستانهای استهبان و نی ریز در مجلس شورای اسلامی در رباطه با اثرات خشکسالی بر روی درختان انجیر دیم استهبان به استحضار می رساند که طی سالهای اخیر که خشکسالی حادث شده سازمان جهاد کشاورزی استان فارس برای کاهش اثرات خشکسالی و حفظ باغات انجیر دیم از هیچ کوششی دریغ نکرده و با استفاده از تجربیات کارشناسان مجرب و اساتید دانشگاه و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی پس از بازدیدهای میدانی و تشکیل جلسات مکرر و بررسیهای کافی نسبت به ارائه راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی در انجیرستانهای استان فارس (شهرستانهای استهبان، نی ریز، داراب، جهرم، کازرونف فیروزۀآباد و...) اقدام کرده که مهمترین عملیات صورت گرفته طی سالهای اخیر به شرح زیر است.

1 پیگیری تامین 50 میلیار ریال اعتبار از محل تسهیلات مربوط به آبیاری تحت فشار برای اجرای سیستم نوین برای آبیاری تکمیلی باغات انجیر دیم در سال جاری

2- تامین یک هزار میلیون ریال اعتبار از منابع استانی، خشکسالی، دو درصد نفت و گاز برای امور مربوط به حفظ و نگهداری باغات انجیر دیم شهرستان استهبان در سال 90

3- خرید دو دستگاه تانکر 12 هزار لیتری برای توزیع آب در باغات انجیر دیم

4- حفر سه حلقه چاه برای تامین آب کمکی در باغات انجیر دیم در شرایط خشکسالی

5- تامین اعتبار برای تجهیز سه حلقه چاه(حدود دو هزار و 700 میلیون ریال)

6- تخقیق اعتبار برای اصلاح باغات به مبلغ 10 هزار و 800 میلیون ریال

7- خرید حمل و توزیع مالچ گیاهی به میزان پنج هزار و 400 تن

8- آبیاری کمکی باغات انجیر دیم

9- تجهیز 15 حلقه چاه برای تامین آب

10- اجاره سه دستگاه تانکر برای توزیع آب

11- دریافت مجوز سه حلقه چاه جدید از وزارت نیرو به منظور آبیاری تکمیلی اضطراری که با تامین اعتبارات لازم نسبت به حفر و تجهیز آن اقدام می شود

12 کمک به خرید یک دستگاه ساقه خردکن برای تهیه مالچ گیاهی

13- شخم باغهای انجیر دیم با دستگاه گاو آهن مرکب چهار و 800 هکتار

14- بازدید گروه کارشناس بخش اجرا و تحقیقات از وضعیت باغات به صورت منظم و هفتگی و ارائه توصیه های فنی و اجرایی

15- تشکیل کارگاه های آموزشی به صورت دوره ای و مکرر و انتقال یافته های تحقیقاتی و به روز کردن اطلاعات انجیرکاران در خصوص لزوم انجام فعالیتهای موثر برای کاهش اثرات خشکسالی در باغت انجیر دیم

16- خرید و توزیع لوله آبرسانی

17- احداث استخر ذخیره آب دو باب

18- مرمت و بازسازی آبگیر شش هزار و 500 هکتار

19- تسهیلات اصلاح و احیاء باغات در سطح دو هزار و 772 هکتار به مبلغ 102 میلیون ریال به 841 نفر از باغداران

20- بیمه باغات سالیانه پنج هزار تا شش هزار هکتار

21- هرس باغات 15 هزار هکتار

22- خرید 15 دستگاه تراکتور

23 خرید 10 دستگاه تانکر پشت تراکتوری

24- خرید سه دستگاه خاکورز

25- خرید دو دستگاه بیل تراکتوری

26- کمک به اجرای طرح های تحقیقاتی در باغات انجر دیم هشت مورد

27- سفید کردن تنه درختان انجیر دیم 450 هکتار

هرچند اقدامات صورت گرفته در جای خود اثر بخش و مفید بوده اما به دلیل مشکلات شدید خشکسالی و حجم عظیم خسارت با وجود اقدامات صورت گرفته بخش عمده ای از مشکلات هنوز پابرجاست که مراتب در نامه های متعدد به وزارتخانه اعلام شده است.

ضمنا عطف به سفر دوم هیئت دولت به استان فارس که یکی از مصوبات سفر، ایجاد ردیف اعتباری برای حفظ باغات انجیر دیم استان فارس بوده که مطالعات طرح مذکور با برآورد 740 میلیارد ریال تهیه و تدوین شده که برای اخذ نظر کمیسیون ماده 32 توسط وزارتخانه به معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری ارسال شده که پس از بررسی و عودت مجدد فرمهای ماده215 توسط مقام عالی وزارت امضا و توسط دفتر برنامه ریزی و بودجه به کمیسیون مزبور ارسال شد که بر اساس مطالعات واصله خوشبختانه طرح مذکور مورد تصویب نیز قرار گرفته و به محض پایدار شدن ردیف اعتباری پیش بینی شده در سطح مذکور اقدامات لازم در خصوص حفظ این باغات به عمل خواهد آمد.