آگاه سازی مردم از مضرات دود قلیان مصرف آن را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین پور ابراهیمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای سلامت استان کرمان که با حضور استاندار و سایر اعضای شورا برگزار شد، با اشاره به آغاز هفته ملی بدون دخانیات اظهار داشت: این مناسبت از چهارم خردادماه جاری آغاز و تا 10 خرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: هر کدام از روزهای این هفته با عناوین خاصی نام گذاری شده و برنامه های ویژه ای برای آن در نظر گفته می شود.

معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: با توجه به شیوع مصرف قلیان، در سال 88 طرح جمع آوری و پلمپ قلیان سراها اجرا اما پس از مدتی منتفی شد.

وی گفت: تعطیلی این مکان ها شیوه درستی نیست بلکه ما معتقدیم که باید مصرف کنندگان را از مضرات آن آگاه کنیم.

پور ابراهیمی افزود: در همین راستا و به منظور آگاهسازی مردم امسال همزمان با هفته ملی بدون دخانیات علوم پزشکی قصد دارد بنرهایی را در سطح شهر نصب و از طریق آن، مضرات مصرف قلیان را به مردم اطلاع رسانی کند. وی گفت: همچنین در قلیان سراها نیز این کار انجام خواهد شد.

معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان داشت: در این زمینه نیازمند همکاری استانداری و شهرداری کرمان هستیم.

