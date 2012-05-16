به گزارش خبرنگار مهر، این نویسنده و نقاش کشورمان که از چند روز پیش در بیمارستان بستری شده است، این روزها حالش بهتر شده و درمانهای تیم پزشکی روی انگشتان دستش نیز موفقیتآمیز است.
با توجه به شرایط فعلی او، به نظر میرسد به زودی سلامت خود را بازیافته و از بیمارستان مرخص شود. البته امشب نیز قرار است یک عمل جراحی روی انگشتان دست چپ او صورت گیرد.
پیشبینی شده است این عمل کمک شایانی به بهبود شرایط دست سهراب هادی بکند.
سهراب هادی، نویسنده، نقاش، گرافیست، مجسمهساز و مدیر انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) که پنج روز پیش دچار حادثه برقگرفتگی شد و در حال حاضر در بیمارستان آتیه تهران بستری است.
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