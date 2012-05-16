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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

آیت‌الله علوی گرگانی:

اهانت عمدی و آگاهانه به اهل بیت(ع) موجب ارتداد است

اهانت عمدی و آگاهانه به اهل بیت(ع) موجب ارتداد است

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان در پاسخ به استفتایی اهانت به اهل بیت(ع) را حرام و انجام آگاهانه و عمدی آن را موجب ارتداد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در استفتایی از آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی سوال شده است که چند وقتی است توهین به امام مظلوم ما حضرت هادی(ع) در سایت‌ها، وبلاگ ها و فضای مجازی افزایش یافته است و اخیرا خواننده‌ای فراری آهنگی اجرا کرده که سراسر توهین و هتاکی به ائمه معصومین از جمله امام هادی(ع)، حضرت بقیه الله الاعظم(عج) و حضرت امام رضا(ع) است. خواهشمندیم بفرمایید حکم این فرد چیست؟

این مرجع تقلید شیعیان در پاسخ این سئوال بیان داشته است: اهانت به اهل بیت(ع) حرام است و هرکس عمدا و با قصد اهانت این کار را انجام دهد و بداند که عمل او مصداق توهین است و مرتد.
 

کد مطلب 1604195

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