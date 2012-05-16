اصفهانیان رئیس داوران شد/ بلاتکلیفی ممنوعیت حضور گلرهای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز چهارشنبه با حضور کفاشیان، محمدنبی، آیت الهی، بهروان، شجاعی، رحیمی، عزیزی خادم، بهاروند، اصفهانیان و حسینی در دفتر رئیس فدراسیون برگزار شد. براساس اعلام فدراسیون فوتبال مصوبات امروز هیئت رئیسه این فدراسیون به شرح زیر است:



1- اعضای کمیته آموزش به شرح مرتضی محصص، فریدون معینی، دکتر محمدحسین علیزاده، دکتر مهدی خبیری و شهرزاد مظفر توسط اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شدند.

2- بنا بر تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران شد.

3- اعضای کمیته رسانه به شرح مجید ندیری، حسین آقازمانی، مصطفی لشکری، علیرضا خلیفه، احمد میرزائیان، علی جوادی، حسن دوستدارگان و رضا خسروی توسط اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شدند.

4- در خصوص محدودیت حضور دروازه بان‌های خارجی در لیگ برتر به دلیل عدم ارائه استدلال‌های کافی از سوی هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر، مورد قبول واقع نشد و مقرر شد هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر ضمن بررسی مجدد، نقطه نظرات تکمیلی را جهت طرح در جلسه آتی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه کند.