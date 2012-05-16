  1. ورزش
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

مصوبات هیئت رئیسه فوتبال/

اصفهانیان رئیس داوران شد/ بلاتکلیفی ممنوعیت حضور گلرهای خارجی

اصفهانیان رئیس داوران شد/ بلاتکلیفی ممنوعیت حضور گلرهای خارجی

انتخاب فریدون اصفهانیان به عنوان رئیس کمیته داوران و مورد قبول واقع نشدن طرح ممنوعیت حضور دروازه بان‌های خارجی در لیگ‌های برتر و دسته اول فوتبال ایران از مهمترین مصوبات نشست امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال  صبح امروز چهارشنبه با حضور کفاشیان، محمدنبی، آیت الهی، بهروان، شجاعی، رحیمی، عزیزی خادم، بهاروند، اصفهانیان و حسینی در دفتر رئیس فدراسیون برگزار شد. براساس اعلام فدراسیون فوتبال مصوبات امروز هیئت رئیسه این فدراسیون به شرح زیر است:

1- اعضای کمیته آموزش به شرح مرتضی محصص، فریدون معینی، دکتر محمدحسین علیزاده، دکتر مهدی خبیری و شهرزاد مظفر توسط اعضای هیئت رئیسه  فدراسیون فوتبال انتخاب شدند.

2- بنا بر تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، فریدون اصفهانیان رئیس کمیته داوران شد.

3- اعضای کمیته رسانه به شرح مجید ندیری، حسین آقازمانی، مصطفی لشکری، علیرضا خلیفه، احمد میرزائیان، علی جوادی، حسن دوستدارگان و رضا خسروی توسط اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شدند.

4- در خصوص محدودیت حضور دروازه بان‌های خارجی در لیگ برتر به دلیل عدم ارائه استدلال‌های کافی از سوی هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر، مورد قبول واقع نشد و مقرر شد هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر ضمن بررسی مجدد، نقطه نظرات تکمیلی را جهت طرح در جلسه آتی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه کند.

کد مطلب 1604210

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