به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بختیاری تهیه‌کننده "صبح بخیر ایران" گفت: این برنامه به مناسبت برگزاری دوزادهمین جشنواره رادیویی، گزارش‌هایی از برپایی کلاس‌های آموزشی، میزگرد و گفتگو با مسئولان صدا و گویندگان قدیمی و پیشکسوت را پخش می‌کند. همچنین محمد دامادی نماینده مردم شهرستان ساری با حضور در استودیو برنامه از بیداری اسلامی می‌گوید.

وی افزود: در آیتم "سفر به هندوستان " سنت‌ها و آیین‌های مردم هند و جاذبه‌های گردشگری آنها به تصویر کشیده می‌شود. گفتگوی ویژه با پرویز شیخ طادی کارگردان "روزهای زندگی" هم یکی دیگر از آیتم‌های اصلی برنامه فردا است.

صبح امروز 27 اردیبهشت ماه از محمد صوفی معاون صدای رسانه ملی به همراه محمدرضا شهیدی فر بصورت زنده در برنامه "صبح بخیر ایران" از محل مجتمع زیبا کنار حضور یافته و پیرامون برنامه‌های روز نخست جشنواره رادیو گفتگو کرد.

دوازدهمین جشنواره رادیویی از 26 اردیبهشت ماه تا 28 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

