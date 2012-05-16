دیدار رییس جمهوری اندونزی و رییس پارلمان کره شمالی/ انتقاد دیده بان حقوق بشر از اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتاپست چاپ اندونزی، در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری اندونزی برگزار شد، دو طرف راههای تقویت روابط دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

رییس جمهوری اندونزی در این دیدار ابراز امیدواری کرد همکاری دو کشور بتواند در تثبیت صلح و ثبات و رشد اقتصادی در منطقه آسیا تاثیر گذار باشد.

یودهویونو با اشاره به سابقه روابط درازمدت میان دو کشور سفر یونگ نام به اندونزی را سرآغاز فصل جدیدی در روابط میان دو کشور بر شمرد.

"کیم یونگ نام" که از آن به عنوان شخص دوم کره شمالی یاد می شود در این سفر که به دعوت رییس جمهوری اندونزی انجام شده، توسط سه تن مقامات عالیرتبه در سطح وزرای دولت همراهی می شود.

سفر یونگ نام به اندونزی انتقاد دیده بان حقوق بشر را به دنبال داشته و اعلام کرده که جای تعجب است که اندونزی با کشوری که موارد متعدد نقض حقوق بشر را در پرونده خود دارد روابط گرم و صمیمانه ای داشته باشد.



