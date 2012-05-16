تعامل دانشگاه آزاد با حوزه های علمیه/ پیگیری برای ساخت مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مظاهری در همایش دوازدهمین روسای آموزشکده های فنی و حرفه ای سما گفت: کارکرد دانشگاه ها در کشوری که برمبنای حاکمیت دینی فعالیت می کن ، تولید علم، انتقال علم و فرهنگ محوری است.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی پنج سال متوالی است که مقام فرهنگی خود را حفظ کرده است، یادآورشد: در برخی از واحدهای دانشگاه آزاد برمبنای هر دانشجو بیشتر از 100 هزار ریال هم اعتبار فرهنگی اختصاص داده ایم.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد یادآورشد: مقام معظم رهبری امسال را سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده اند که در دانشگاه آزاد این مساله بر مبنای اخلاق مداری، هویت دینی و توسعه فرهنگی دنبال می شود کرسی های آزاد اندیشی، پایان نامه ها و همایش ها در این جهت شکل می گیرد.

وی تاکید کرد: آنچه که باید به آن توجه کرد فرهنگ سازی کار و سرمایه ایرانی است چراکه فرهنگ سازی کار و سرمایه ایرانی از تولید مهمتر است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: استفاده از ظرفیت پژوهشی، توسعه فضای فرهنگی دانشگاه ها، حمایت از خلاقیت‌ها در حوزه فرهنگ و استفاده از فضای مجازی در فرهنگ از حوزه های کاربردی فرهنگ است.

وی افزود: توسعه پژوهش قرآنی، تعمیق بصیرت و دانش سیاسی، پیگیری ساخت مساجد و مجتمع های فرهنگی و تعامل با حوزه های علمیه از دیگر برنامه های معاونت فرهنگی است.