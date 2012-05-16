جبران کمبود خاویار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رازقی ظهر چهارشنبه در جشن نخستین مرحله استحصال خاویار پرورشی مازندران از گونه فیل ماهی افزود: صید تجاری از دریای خزر باید از برنامه های شیلاتی کشورهای این دریا خارج شود.



وی با اشاره به اهمیت همکاری کشورهای حاشیه دریای خزر در حفظ ذخایر افزود: بازسازی ذخایر این دریا یکی از برنامه های اولویت‌ دار و مهم شیلات است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تبیین اهمیت خاویار و بازار خاویار ایرانی در جهان اظهار داشت: سازمان شیلات ایران برای جبران کمبود خاویار، برنامه پرورش ماهیان خاویاری را به صورت جدی دنبال کرده است.

وی به ظرفیت شیلاتی مازندران اشاره کرد و گفت: استحصال خاویار پرورشی در این استان، توسعه جدی شیلاتی کشور محسوب می شود.

رازقی با تاکید بر اینکه حمایت های مالی در قالب ارائه تسهیلات به پرورش دهندگان آبزی پروری با قوت ادامه خواهد داشت، ادامه داد: خودکفایی در تولید آبزیان و صادرات آن از برنامه های مهم شیلات ایران است.

رئیس سازمان شیلات ایران به اهمیت پرورش میگو در شمال ایران و ظرفیت های موجود در این منطقه برای تولید میگو اشاره کرد و بیان داشت: پرورش میگو در گلستان در حال انجام بوده و مازندران می تواند در این بخش وارد شود و خوشبختانه در چند سال اخیر با توجه به توصیه ها و فرمایشات مقام معظم رهبری در بخش کشاورزی،‌ پرورش و تولید میگو افزایش پیدا کرده است.

رازقی گفت: بخش خصوصی با بهره گیری از فارغ التحصیلان بخش کشاورزی می تواند از ظرفیت شیلاتی استفاده کند.