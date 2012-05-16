آغاز طرح ملی 1446 همزمان با سالروز ولادت امام جوادالائمه(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس انجام مدیر گروه تلاوت شبکه قرآن و معارف سیما و دبیر ستاد برگزاری طرح ملی 1446، ضمن بیان این خبر گفت: همزمان با سالروز ولادت حضرت امام جوادالائمه(ع) به تاریخ 12/3/1391، طرح 1446 به شکل فراگیر و منسجم با همکاری شبکه های تلویزیونی و رادیویی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: اختتامیه این طرح احتمالا در روز 25 ماه رمضان در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.

دبیر ستاد 1446 در ادامه افزود: جوایزی ارزنده برای این طرح اختصاص پیدا کرده است از جمله 1446 کمک هزینه سفر به عمره مفرده، 1446 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، 1446 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و هزاران جایزه ارزنده دیگر.

انجام، ادامه داد: علاوه بر شبکه قرآن و معارف سیما، شبکه های یک، دو، سه، چهار، تهران، آموزش و جام جم سیما و رادیو قرآن و رادیو معارف صدا این طرح را تحت پوشش خود قرار می دهند. همچنین حدود 50 هزار کلاس در کل کشور توسط مراکز و نهادهای مختلف قرآنی برگزار می شود که ازجمله این نهادها می توان به مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی- هنری مساجد کشور، سازمان دارالقرآن کریم، دارالقرآن بسیج و اداره کل قرآن، نماز و عترت آموزش و پروش اشاره کرد.

علاقه مندان به شرکت در طرح قرآنی 1446 می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما به آدرس www.Qurantv.ir از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون این طرح ملی مطلع شوند.