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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۲۸

صالحی عمران اعلام کرد:

ارائه 80 مقاله به دبیرخانه همایش بین المللی آمایش آموزش عالی

ارائه 80 مقاله به دبیرخانه همایش بین المللی آمایش آموزش عالی

بابلسر - خبرگزاری مهر: دبیر علمی دومین همایش بین المللی آمایش آموزش عالی گفت: 80 مقاله در همایش بین المللی آمایش آموزش عالی ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالحی عمران ظهر چهارشنبه در دومین همایش بین المللی آمایش آموزش عالی اظهار داشت: از 260 چکیده مقاله فوق، تعداد 180 عنوان چکیده مقاله مورد بررسی اولیه قرار گرفت که از این میان 80 عنوان مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و چاپ ارائه خواهد شد.

وی افزود: از این میان تعداد 20 مقاله به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.

دبیر علمی دومین همایش بین المللی آمایش آموزش عالی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: آموزش عالی با فراز و نشیب های همراه بوده که یکی از آنها حرکت از نخبه گرایی به سمت فراگیر شدن آموزش عالی در کشور ما است.

صالحی عمران بیان داشت: این تحول یک امر دوجانبه بوده که آن را هم در بعد تقاضا و در بعد عرضه می توان بررسی کرد چراکه نتیجه این گسترش و فراگیر شدن آموزش عالی رشد کمی آن در کشور است.

وی ادامه داد: به همراه این رشد کمی مسائل و دغدغه هایی رخ کرد که از آن جمله اشتغال و بازار کار دانش آموختگان و بهره وری است و این امر نشانگر هدفمند نبودن آموزش عالی در کشور است.

دبیر علمی دومین همایش بین المللی آمایش آموزش عالی گفت: بر همین اساس آموزش عالی در کشور باید با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و ویژگی های جغرافیایی و منطقه ای سازگاری و همراهی پیدا می کرد که این امر با ارائه برنامه ها و طرح هایی با تاکید بر قابلیت ها و محدودیت ها در هر منطقه برای برقراری تعامل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت و ارائه چیدمان منطقی میان آنها صورت می گرفت که امروز با نام آمایش سرزمینی آموزش عالی مورد بحث قرار می گیرد.

کد مطلب 1604290

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