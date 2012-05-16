رئیس دولت موقت یونان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، تلویزیون دولتی یونان لحظاتی قبل گزارش داد که "پاناگیوتیس پیکرامنوس" رئیس شورای کشوری به عنوان رئیس دولت موقت تا زمان برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در روز 17 ژوئن (28 خرداد) معرفی شد.

تنها 9 روز پس از شکست انتخابات عمومی در یونان، روسای احزاب سیاسی اعلام کردند که نتوانستند به توافقی برای ایجاد یک دولت ائتلافی در جریان مذاکرات روز گذشته به ریاست "کارلوس پاپولیاسن" رئیس جمهور دست یابند و بدین ترتیب زمان برگزاری انتخابات جدید پارلمانی اعلام شد.

خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز لحظاتی قبل گزارش داد که حزب کمونیست یونان پیشنهاد دولت انتقالی را پذیرفته و قرار شد که دولت انتقالی هیچ گونه تصمیم الزام آور بین المللی را تا زمان برگزاری انتخابات نگیرد.