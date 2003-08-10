حاجي زاده : بي انضباط نيستم ، از چهارشنبه به اردو مي روم

مهدي حاجي زاده قهرمان وزن 74 كيلوگرم رقابتهاي كشتي آزاد قهرماني جهان در سال 2002 با بيان اين مطلب از حضور خود در اردوي پاياني تيم ملي كشتي آزاد كشورمان خبر داد و افزود : از روز چهارشنبه در تمرينات تيم ملي شركت خواهم كرد ، البته من با اجازه فدراسيون اردو را ترك كردم و اكنون كه مي شنوم مرا بي انضباط مي خوانند ؛ واقعا تعجب مي كنم .

مهدي كه قرار است جايزه خود به عنوان برترين كشتي گير سال 2002 جهان را در حاشيه رقابتهاي جهاني نيويورك از مسئولان فيلا دريافت كند ، ادامه داد : من عضو تيم ملي نيستم و نمي دانم چه لزومي بر حضور من در اردو است ؟ اگر قرار است كه براي دريافت جايزه به آمريكا بروم كه عنوان كردن اين مسائل خيلي عجيب به نظر مي رسد اما اگر مسئولان تيم ملي مي خواهند در تمرينات شركت كنم ، حتما اين كار را خواهم كرد . ولي اينكه يك دفعه مي گويند حاجي زاده براي دريافت جايزه به نيويورك اعزام مي شود و حالاهم مي گويند اگر در اردو شركت نكني به آمريكا اعزام نخواهي شد ، باعث شده كه واقعا بلاتكليف باشم .

وي به ناهمگوني تمرينات خود با ملي پوشان كشتي اشاره كرد و گفت : من قصد دارم خود را براي المپيك آتن آماده كنم و هم اكنون درحال انجام تمرينات بدنسازي و هوازي هستم و نمي توانم به تمرين كشتي بپردازم . من به اردو مي آيم ولي نمي توانم برنامه هاي بدن سازي خود را رها كنم ، حتي اگر اين مسئله باعث شود كه همراه تيم به آمريكا نروم .

حاجي زاده در پايان از حضور خود در تيم كشتي صنام مازندران خبر داد و گفت : پيش از اين براي پيوستن به تيم هما با مسئولان اين باشگاه مذاكراتي را داشتم اما به دليل حضور يك تيم مازندراني ، مجبورم با تيم استان خودم به ميدان بيايم و اميدوارم كه مسئولان تيم هما از من دلگير نشوند .