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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۳۲

سوخته سرایی عنوان کرد:

گلستان مهد عالمان و شخصیت های برجسته

گلستان مهد عالمان و شخصیت های برجسته

آزادشهر -خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گلستان، گلستان را مهد عالمان دین و شخصیت های برجسته در حکمت، دانش، ادب و هنر دانست و بررسی و پ‍ژوهش در آثار و احوال آنان را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سوخته سرایی عصر چهارشنبه در همایش ملی حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی در آزادشهر با ابراز خشنودی از همکاری دانشگاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معرفی مفاخر، شناخت و شناساندن مفاخر و میراث فرهنگی را برای جامعه ضروری عنوان کرد.

سوخته سرایی انتشار مجموعه شهرنامه های گلستان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را حرکتی در همین راستا و قابل ستایش خواند.

وی حکیم میرفندرسکی را اسوه تقوا، دینداری، آزاداندیشی و معرفی کرد و گفت: این حکیم فرزانه به سبب ریاضت و صفای باطن،‌اهل کرامات بود و کرامات بسیاری از او نقل شده است.

نخستین همایش علمی حکیم میرفندرسکی، فردا با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 1604311

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