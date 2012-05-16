گلستان مهد عالمان و شخصیت های برجسته

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سوخته سرایی عصر چهارشنبه در همایش ملی حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی در آزادشهر با ابراز خشنودی از همکاری دانشگاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معرفی مفاخر، شناخت و شناساندن مفاخر و میراث فرهنگی را برای جامعه ضروری عنوان کرد.

سوخته سرایی انتشار مجموعه شهرنامه های گلستان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را حرکتی در همین راستا و قابل ستایش خواند.

وی حکیم میرفندرسکی را اسوه تقوا، دینداری، آزاداندیشی و معرفی کرد و گفت: این حکیم فرزانه به سبب ریاضت و صفای باطن،‌اهل کرامات بود و کرامات بسیاری از او نقل شده است.

نخستین همایش علمی حکیم میرفندرسکی، فردا با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان می دهد.