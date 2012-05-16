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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۵۸

مشفقیان مطرح کرد:

درخواست از استانداری فارس برای تصمیم گیری درباره تیم فوتبال برق

درخواست از استانداری فارس برای تصمیم گیری درباره تیم فوتبال برق

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس گفت: در خصوص تیم فوتبال برق شیراز از استانداری فارس درخواست کردیم که به کمک این باشگاه بیاید تا تکلیف این تیم هرچه سریعتر روشن شود.

محمد رضا مشفقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال برق شیراز، افزود: تازمانیکه قانون اجازه تیمداری را به ما داده بود از کمترین تلاشی برای موفقیت این تیم کوتاهی نکردیم.

وی تصریح کرد: طی نامه ای که به استانداری فارس ارسال شد نوشتیم که وزارت نیرو هیچگونه تصمیمی برای تیمداری ندارد و از این بابت شرکت برق منطقه ای فارس نیز نمی تواند هزینه های لازم را تامین کند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس تاکید کرد: در خصوص تیم فوتبال برق شیراز از استانداری فارس درخواست کردیم که به کمک این باشگاه بیاید تا تکلیف این تیم هرچه سریعتر روشن شود.

مشفقیان یادآورشد: از استانداری فارس تقاضای کمک برای رفع مشکلات و تصمیم گیری سریع برای تیم فوتبال برق شیراز را کرده ایم.

کد مطلب 1604329

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