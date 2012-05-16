درخواست از استانداری فارس برای تصمیم گیری درباره تیم فوتبال برق

محمد رضا مشفقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال برق شیراز، افزود: تازمانیکه قانون اجازه تیمداری را به ما داده بود از کمترین تلاشی برای موفقیت این تیم کوتاهی نکردیم.

وی تصریح کرد: طی نامه ای که به استانداری فارس ارسال شد نوشتیم که وزارت نیرو هیچگونه تصمیمی برای تیمداری ندارد و از این بابت شرکت برق منطقه ای فارس نیز نمی تواند هزینه های لازم را تامین کند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس تاکید کرد: در خصوص تیم فوتبال برق شیراز از استانداری فارس درخواست کردیم که به کمک این باشگاه بیاید تا تکلیف این تیم هرچه سریعتر روشن شود.

مشفقیان یادآورشد: از استانداری فارس تقاضای کمک برای رفع مشکلات و تصمیم گیری سریع برای تیم فوتبال برق شیراز را کرده ایم.