به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان در مدرسه راهنمایی رودکی ناحیه یک افزود: تربیت نسل جوان و آینده سازان کشور باید براساس آموزههای دینی باشد و همه مردم باید تلاش و زحمات معلمان را که در فعالیتهای علمی و فرهنگی خود نسبت به تربیت و هدایت دانشآموزان گام برمیدارند قدردان باشند.
وی افزود: اگر کار تربیت نسل جوان و آینده سازان میهن اسلامی براساس سفارشات مکتب حیات بخش اسلام و آموزه های دینی باشد، به طور قطع نتایج عظیمی را به همراه دارد.
حسینی نژاد تصریح کرد: دانش آموزان از رفتار و کردار معلمان خود در سطوح مختلف تحصیلی الگو می گیرند به همین دلیل این رفتارها و عملکردها باید بسیار ظریف، دقیق و حساب شده باشد.
فرماندار مرکز استان با اشاره به تهدید نرم دشمن اظهار داشت: دشمن تلاش می کند که نسل جوان را از ارزشها دور کند که باید با برنامه ریزی فرهنگی و دینی برای خنثی کردن این توطئه اقدام جدی انجام داد.
حسینی نژاد گفت: شهید استاد مطهری با کولهباری از اندیشههای ناب و اصیل اسلامی وارد محیط پرمخاطره دانشگاه شد و با تمام توان و نیرو از اسلام ناب و حقیقی دفاع کرد.
وی افزود: این شهید والامقام در مقابل روشنفکران غرب زده ایستاد و در مقابل انسان های متحجر که از دین و مقتضیات زمان خویش آگاهی نداشتند مبارزه کرد.
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