به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر گودرزی ظهر چهارشنبه در دیدار کارکنان مخابرات بروجرد با امام جمعه این شهر در حسینه اهل بیت اظهار داشت: رویکرد مخابرات توجه به نیاز مشتری و ارائه کیفیت است.

وی با بیان اینکه شعار امسال اتحادیه جهانی مخابرات توانمندسازی زنان در عرصه فناوری اطلاعات است، افزود: هم اکنون 190 نفر نیروی انسانی در مخابرات بروجرد شاغل هستند که با احتساب افرادی که به طور غیرمستقیم با آنها ارتباط داریم حدود 400 نفر در این عرصه فعالیت دارند.

مدیر شرکت مخابرات بروجرد با بیان اینکه31 درصد کارکنان این شرکت در بروجرد زن هستند، افزود: این در حالیست که از این تعداد نیروی زن 77 درصد تحصیلات عالیه دارند.

گودرزی با بیان اینکه 70 درصد کل کارکنان شرکت مخابرات بروجرد تحصیل کرده هستند، افزود: هم اکنون در سطح روستاهای بروجرد 17 درصد مسئولیت دفاتر "آی سی تی" روستایی بر عهده زنان است.

وی با بیان اینکه مخابرات بروجرد در استان جایگاه مطلوبی دارد، افزود: هم اکنون 105 هزار تلفن سابت در بروجرد فعال است که به این لحاظ بروجرد اشباع شده است.

مدیر شرکت مخابرات بروجرد همچنین از فعال بودن 138 هزار تلفن همراه در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: هم اکنون ضریب نفوذ تلفن همراه در بروجرد 42 درصد است.

گودرزی همچنین از فعالیت 38 مرکز روستایی کم ظرفیت، 46 مرکز "آی سی تی" و 29 دفتر خدمات پیشخوان دولت در بروجرد خبر داد.