اجرای طرح "حجا" برای حمایت از تولید ملی

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری عصر جهارشنبه در حاشیه همایش مدیران روابط عمومییهای استاندارد کشور گفت: طرح توسعه جامع استاندارد سازی کشور با هدف ارتقای کیفیت تولیدات داخلی اجرا می شود.

وی اظهار داشت: اجرای این طرح گامی موثر در راستای حمایت از کار و سرمایه ایران است.

وی عنوان کرد: در این راستا، کل واحدهای تولیدی و صنعتی کشور شناسایی شدند و ادارات استاندارد موظف هستند اطلاع رسانی کاملی داشته باشند و نظرات و راهنماییهای فنی در حال انجام است.

برزگری گفت: در این سال با همت تولیدکنندگان در راستای ارتقای کیفیت کالاهای داخلی با واردات مقابله کنیم.

به گزارش مهر، برخی از مهمترین اهداف گردهمایی روابط عمومیهای استاندارد کشور عبارتست از ارتقای سطح علمی و آموزشی مسئولان روابط عمومی با برگزاری کارگاههای آموزشی، پرسش و پاسخ مسئولان روابط عمومی با مدیر کل روابط عمومی و طرح مشکلات و چالشها در این حوزه، همسویی اقدامات روابط عمومی با سیاست ها و انتظارات ریاست سازمان استاندارد است.



تعامل مسئولان روابط عمومی با یکدیگر و تلفیق تجارب همکاران ستادی و استانی استاندارد، ارزیابی عملکرد مسئولان روابط عمومی در حوزه ترویج استاندارد به صورت سالانه، تقدیر از روابط عمومی های برتر و گاها برگزاری نمایشگاههای جانبی از آثار و دستاوردهای اطلاع رسانی، فرهنگی و آموزشی مسئولان از دیگر اهداف است.