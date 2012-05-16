مراسم شعرخوانی «بانوی آب و آفتاب» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به همت کانون ادبی کتابخانه‌های عمومی استان تهران و با حضور مجدالدین معلمی معاون توسعه کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، اسفندیار مبتکرسرابی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، اسماعیل آذر استاد دانشگاه و مسئولان و اعضای کانونهای ادبی از جمله رضاعبداللهی دبیر شورای شعر و ادب نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، عباس براتی‌پور عضو شورای شعر و ادب نهاد و تنی چند از شاعران مطرح کشور شب گذشته (26 اردیبهشت) در محل سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

در ابتدای این مراسم فومنی مسئول کانونهای ادبی استان تهران با ذکر گزارشی از وضعیت کانونهای ادبی در سطح این استان گفت: کانونهای ادبی استان تهران از کانون‌های دیرپا و بانی در سطح کشور است و به همت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران توانسته‌ایم روند رو به رشد و خوبی را سپری کنیم .این کانونها با هدف پرداختن به شعر آئینی معاصر و ادبیات دفاع مقدس توانسته اندیشه‌های بلند را شناسایی و نشر دهد.

فومنی همچنین افزایش تعداد کانونها ادبی در سطح شهرستانهای استان تهران را از جمله برنامه‌های آینده کانونهای ادبی دانست.

در ادامه مراسم و پس از خیرمقدم اسفندیار مبتکرسرابی مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، اسماعیل آذر در سخنانی با گرامیداشت و تبریک میلاد فاطمه زهرا (س) و روز زن، آن حضرت را الگوی زنان عالم دانست و گفت: حضرت صدیقه کبری نه تنها الگوی زنان مسلمان بلکه الگوی تمامی زنان دنیاست و این الگو بودن در همه زمینه‌ها از جمله به عنوان مادر و همسر در همه کارهای اجتماعی، معنوی و امثال آن است.

وی افزود: عشق ذاتی به اهل بیت (ع) در خون تمام ایرانیان می‌جوشد. همین عشق و علاقه منجر به سرودن شعر ایرانی شده است. اگر یک ایرانی بخواهد شعر بگوید بسیار توانا خواهد بود، مخصوصاً اگر این شعرسرایی در مورد مادر باشد. عاطفه ایرانی و عشق ذاتی به اهل بیت (ع) باعث پدید آمدن شعر فاطمی در ادبیات فارسی شده است؛ شعر مظهر علاقه، عاطفه، تبلیغ، دفاع و فریاد است.

اسماعیل آذر همچنین از مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور جهت برپایی کانونهای ادبی تقدیر کرد.

در شب شعر کانون ادبی کتابخانه اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران رحیم علی زریان مسئول کانون ادبی کتابخانه محقق حلی، کریم رجب زاده مسئول کانون ادبی کتابخانه اشرفی اصفهانی، احمدعلی خانی مسئول کانون ادبی کتابخانه پیامبر اعظم (ص)، احمدفولادی مسئول کانون ادبی کتابخانه رسالت، ضیاءالدین مسئول کانون ادبی کتابخانه خالقی پارک شهر و مریم آویژگان مسئول کانون ادبی کتابخانه شهدای لواسانات حضور داشتند و در پایان از شاعرانی که در این مراسم آثار برتر ارائه کرده بودند، تقدیر شد.