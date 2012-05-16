چای سفید تولیدی در کارخانه رفاه لاهیجان در نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار عرضه شد

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش صنعت، معدن و تجارت استان با حضور مطلوب خود در نمایشگاه جلوه های خدمت ماندگار که به همت استانداری گیلان و به مناسبت یکصدمین سفر استانی ریاست جمهور برپا شده به ارائه آخرین دستاوردها و بیان خدمات صورت گرفته در استان در دوران فعالیت دولت عدالت محور دکترمحمود احمدی نژاد پرداخته است.

وی اظهارداشت: در غرفه شورای هم خانواده صنعت، معدن و تجارت استان این نمایشگاه گزارشی از عملکرد دولتهای نهم و دهم در حوزههای مختلف مربوط به صنعت، معدن و تجارت بصورت نمودار، جدول و تصویر در قالب بنر، استند، قاب عکس، بروشور، لوح فشرده و کتاب ارائه شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در این غرفه چند گروه صنعتی بعنوان نماد صنعت استان نیز حضور دارند که به نمایش آخرین دستاوردهای حاصل از پژوهش و فناوری خود می پردازند.

وی تصریح کرد: شرکت چای رفاه لاهیجان که نخستین تولیدکننده چای سبز و چای اولونگ در کشور است، برای نخستین بار در ایران چای سفید تولید شده در کارخانه مزبور را در این غرفه به نمایش گذاشته که این چای نوعی مخصوص شامل غنچه باز نشده چای می باشد که در چندین هکتار باغ چای نیم کیلو از این محصول بدست می آید و بسیار دارای خواص مفیدی است.

اصغریان افزود: گروه صنعتی پارس خزر نیز بعنوان نماد صنایع لوازم خانگی برقی با ارائه جدیدترین دستاوردهای خود که شامل پنکه بدون پره و روبات جارو برقی است، در این نمایشگاه حضوری مقتدرانه دارد.

وی گفت: شرکت ایران پوپلین بعنوان نماد صنایع نساجی ایران و نیز یکی از نمادهای قدمت صنعت گیلان با نخستین محموله صادراتی خود که پس از سالها آماده شده به همراه محصولات با کیفیت و متنوع خود در غرفه حوزه صنعت، معدن و تجارت استان حضور دارد که نوید بخش رونق مجدد و شکوفایی این واحد تولیدی است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان افزود: آخرین دستاوردها در زمینه کشت توتون، تحقیقات و فرآوری آن از سوی مجتمع دخانیات در نمایشگاه درکنار مرم، برای مردم در غرفه بخش صنعت، معدن و تجارت استان در معرض دید عموم شهروندان قرار گرفته است.

وی همچنین از حضور نمونه های محصولات برخی دیگر از واحدهای تولیدی استان به نمایندگی از تمامی بخش صنعت، معدن و تجارت در غرفه این بخش در این نمایشگاه خبر داد و گفت: صنایع کاشی خزر به نمایندگی از صنایع معدنی استان، گروه صنعتی تلوان تولید کننده دستگاههای فروش اتوماتیک کالا و کنتورهای برق هوشمند به نمایندگی از صنایع برق و الکترونیک استان، شرکت سبحان دارو به نمایندگی از صنایع دارویی و بهداشتی گیلان، شرکت چوکا به نمایندگی از صنایع چوبی و سلولزی از واحدهای هستند که آخرین دستاوردهای آنها در این نمایشگاه ارائه شده است.

اصغریان یادآورشد: با هدف عرضه توانمندیهای استان در تولید برخی محصولات استراتژیک دیگر نیز تصاویری از تولیدات و نمای کارخانجات تولید فولاد، سیمان و قطعات خودرو گیلان در غرفه بخش صنعت، معدن و تجارت گیلان در این نمایشگاه نصب شده و مراحل تولید در برخی واحدهای صنعتی نیز از طریق نمایش فیلمهای مربوطه تشریح می شود.