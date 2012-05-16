روابط عمومی ها معماران نظام ارتباطات هستند

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن روز روابط عمومی و ارتباطات اظهار داشت: در جامعه امروزی روابط عمومی ها بازوی توانمند ادارات و حلقه اتصال بین مدیران و مردم هستند.

وی افزود: در این زمینه مدیران و مسئولان باید به جایگاه روابط عمومی در ادارات و سازمانها اهمیت ویژه دهند و درصدد ارتقای این حوزه مهم و حیاتی باشند.

افزایش روزانه شبکه های اطلاع رسانی در جهان



این مسئول عنوان کرد: هم اکنون در عصر اطلاعات و ارتباطات هستیم و شبکه های اطلاع رسانی روز به روز افزایش می یابند و بر افکار عمومی تاثیر می گذارند.

جوهری ادامه داد: در این زمینه نقش روابط عمومی ها به عنوان معماران نظام ارتباطات در درون و برون هر سازمان حساس و غیرقابل انکار است.

آگاهی بخشی و توسعه فرهنگ بین شهروندان اولویت روابط عمومی ها باشد



فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، تلاش در تقویت و توسعه فرهنگ و … گوشه ای از رسالت عظیم و خطیر در روابط عمومی است که رهبر معظم انقلاب به کرات در بیانات ارزشمند خود با حساسیت ویژه ای به آنها پرداخته و بر انجام آنها تأکید کرده اند.

وی اضافه کرد: تمامی این موارد دال بر اهمیت رسالت روابط عمومی ها در جامعه اسلامی ماست که باید به آن توجه ویژه داشت.