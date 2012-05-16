سئول از اصلاحات در میانمار حمایت می کند/ یک مرکز فکر تأسیس می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های میانمار، در جریان این دیدار "تین سین" با اعتراف به ارتباط نظامی کشورش با کره شمالی طی سالیان گذشته گفت: خرید تجهیزات نظامی از کره شمالی قطع می شود.

وی همچنین با انکار روابط هسته ای با کره شمالی گفت: برخی از روابط نظامی ما با کره شمالی بحث برانگیز بوده که دیگر ادامه نخواهد داشت.

رییس جمهور کره جنوبی نیز در این دیدار از تلاشهای "تین سین" برای اصلاحات و گذار به دموکراسی در میانمار قدردانی کرد و گفت: کره جنوبی از تلاشهای میانمار در جهت اصلاحات حمایت می کند. وی با اشاره به سابقه روابط میانمار و کره شمالی از میانمار خواست تا از تمامی مراودات خلاف مصوبات شورای امنیت با کره شمالی خودداری کند.

از سوی دیگر "لی میانگ" در جریان سفرش به میانمار با رهبر مخالفان دولت این کشور دیدار و گفت و گو کرد.

آنگ سان سوچی در این دیدار با اشاره به "راه سخت گذار به دموکراسی" گفت: کره جنوبی و میانمار در این روند کارهای مشترکی دارند.

رییس جمهور کره جنوبی نیز در مورد دیدارش با خانم سوچی به خبرنگاران گفت: دغدغه مهم مشترک من و سوچی این است که مبادا در روند تغییرات در میانمار دموکراسی، حقوق بشر و آزادی قربانی توسعه شوند.

"لی میانگ" در این سفر کمک های مالی بیشتر برای توسعه میانمار را وعده داد و گفت: کره جنوبی در توسعه منابع انسانی همکاری ویژه ای خواهد داشت و یک مرکز فکر در این کشور تأسیس خواهد کرد.

اصلاحات سیاسی دولت میانمار که با آزادی سوچی از حبس خانگی آغاز شد و آخرین آن برگزاری انتخابات آزاد و سالم بوده است با واکنش مثبت کشورهای دیگر مواجه شده است.

آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا تمامی تحریم های سیاسی- اقتصادی علیه این کشور را به حالت تعلیق درآوردند و چندین کشور برای توسعه این کشور اعلام آمادگی کرده اند.