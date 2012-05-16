افزایش علاقمندان به گویندگی در فیلم مستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم صفی خانی در نشست تخصصی گویندگی فیلم مستند در دانشگاه شمال آمل، اظهار داشت: فیلم های صنعتی تاثیر زیادی در صنعت کشور دارند.
گوینده مطرح کشور در فیلمهای مستند با ابراز گلایه از حضور کمرنگ صنایع استان در این نشست، افزود: به دلیل مشکلاتی که در عرصه صنعت وجود دارد، مسئولان صنایع باید از این فرصتها برای کاستن از مشکلات این عرصه استفاده کنند.
صفی خانی با اشاره به اینکه لمس واقعیت ها با آنچه که درباره آن حرف میزنیم تفاوت دارد، متذکر شد: گفتاری که روی فیلمها قرار میگیرد در تاثیرگذاری فیلم در مخاطب، نقش پررنگی دارد.
وی در بیان تفاوت گویندگی فیلم مستند و گویندگی در سینما و سریالها، تصریح کرد: هر دو گویندگی است اما گویندگی در فیلم مستند سختتر است چراکه حجم مطلب زیاد است و باید متناسب با تصویر گفته شود.
صفی خانی ادامه داد:اگر تصویر رد شود و کلام گوینده هنوز به اتمام نرسیده باشد ، ناهماهنگی به وجود آمده و تاثیر خود را از دست میدهد.
وی متذکر شد: گویندگی در فیلم مستند باید به گونهای باشد که بیننده تشنه شناسایی آن حوزه شود.
صفیخانی با تاکید بر نحوه تلفظ درست اصطلاحات در فیلم مستند، بیان داشت: چر اکه مورد ملاک قرار گرفته و همه به آن استناد میکنند پس باید صریح بوده و بر اساس آموزشهای مورد نظر باشد.
وی با اشاره به اینکه دیالوگ در مستند، عادی نیست، اضافه کرد: دیالوگ باید بر اساس تخصص مورد نظر در فیلم صنعتی، مورد توجه قرار گیرد.
صفی خانی از افزایش تعداد علاقهمندان به گویندگی در فیلم مستند خبر داد و یادآور شد: میزان علاقهمندان به ویژه در قشر جوان رو به افزایش است.
آمل - خبرگزاری مهر: یک گوینده مطرح کشور گفت: تعداد علاقمندان به گویندگی در فیلم مستند در کشور افزایش یاتفه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مریم صفی خانی در نشست تخصصی گویندگی فیلم مستند در دانشگاه شمال آمل، اظهار داشت: فیلم های صنعتی تاثیر زیادی در صنعت کشور دارند.
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