بکارگیری پیمانکاران بومی همدان در اجرای پروژه های عمرانی اولویت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری ظهر چهارشنبه در شورای فنی استان همدان اظهار داشت: امسال از پیمانکاران و مشاوران بومی شرکتها و مجموعه فعالان بخش عمران استان همدان در اجرای پروژه ها استفاده می شود چرا که این امر قدمی در حمایت از کارگران بومی و ایجاد اشتغال است.
سامری با بیان اینکه بکارگیری پیمانکاران بومی در صورتی است که آنها ظرفیتها را رعایت کنند، گفت: دستگاههای اجرایی استان همدان باید لیست اسامی پیمانکارانی که با آنها قرارداد بسته شده را ارائه دهند.
معاون عمرانی استاندار همدان همچنین از بازرسی روند اجرای پروژههای عمرانی استان همدان خبر داد و گفت: بازدید از پروژههای عمده دستگاههای اجرایی استان در شش ماهه نخست سال جاری از برنامههای این معاونت است تا مشکلات فراروی آنها مورد بررسی قرار گرفته و حل شود.
خسرو سامری اضافه کرد: در بازرسی پروژه ها حضور نماینده انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان الزامی است.
سامری با تأکید بر اینکه باید پیمانکار قیمتهای مناسب و بالاترین کیفیت مصالح ساختمانی را ارائه دهد، یادآور شد: این موضوع از بروز مشکلاتی در این زمینه برای پیمانکاران پیشگیری می کند.
وی همچنین استفاده از مصالح مرغوب و با کیفیت را در اجرای پروژهها را ضروری دانست و اظهار داشت: تمامی دستگاههای اجرایی باید کالاها را از واحدهای تولیدی دارای استاندارد اجباری پروانه استاندارد خریداری کنند.
معاون عمرانی استاندار همدان یادآور شد: کنترل مصالح و بکارگیری مصالح استاندارد از بروز بحران و حوادث پیشگیری می کند و باید در اجرای پروژهها از مصالح باکیفیت و استاندارد استفاده شود.
نظر شما