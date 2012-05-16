"ژان مارک آیرو" نخست وزیر جدید فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ژان مارک آیرو" نخست وزیر جدید سوسیالیست فرانسه امروز چهارشنبه جایگزین "فرانسوا فیون" شد.

ژان مارک آبرو 62 ساله به مدت 15 سال رهبر حزب سوسیالیست در مجمع ملی فرانسه بوده که هم اکنون شهردار شهر "نانت" است، اما هیچ سمت و پست دولتی تا کنون نداشته است.

مراسم تحلیف ریاست جمهوری روز گذشته با رژه و حضور نظامیان در محوطه کاخ الیزه آغاز شد و فرانسوا اولاند پست ریاست جمهوری فرانسه را برعهده گرفت.

فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه توانست با غلبه بر "نیکلا سارکوزی" به کاخ الیزه راه بیابد.