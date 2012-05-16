پلدختر میدان میوه و تره بار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر قهرمانی ظهر چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار پلدختر اظهار داشت: این شهرستان با توجه به اینکه در مسیر جاده شمال - جنوب قرار گرفته و روزانه چندین هزار نفر از شهر پلدختر عبور و کالاهای مورد نیاز خود را از این شهر خریداری می کنند باید نظارت ویژه ای بر قیمت اجناس صورت گیرد.

وی گفت: مغازه داران نباید و حق ندارند تا آغاز و انجام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها قیمت اجناس را خود سرانه افزایش دهند.

بخشدار مرکزی پلدختر در ادامه سخنان خود بر خروج صنوف آلاینده از شهر تاکید کرد و افزود: صنوف آلاینده که آلودگی صوتی ایجاد می کنند و مزاحم شهروندان هستند باید هرچه سریعتر به خارج شهر منتقل شوند.

وی گفت: حدود 50 نانوایی در این شهرستان از نظر بهداشتی دارای مشکل هستند که باید با نانوایی های متخلف شهرستان به شدت برخورد و این گونه خبازیها پلمپ شوند.

قهرمانی افزود: همچنین بر نرخ آزمایشگاه های موجود در سطح شهر نظارتی صورت نمی گیرد به طوریکه بیمار با ارائه دفترچه درمانی آزمایشگاه با نرخ آزاد حساب می کند که این امر موجب اعتراض دارندگان دفترچه بیمه شده است.

بخشدار مرکزی پلدختر همچنین از راه اندازی اداره تعزیرات حکومتی به زودی در این شهرستان خبرداد.

وی همچنین خواستار برخورد با پیک نیک پرکنی ها که در حاشیه خیابانهای سطح شهر مبادرت به پرکردن گاز می کنند، شد و گفت: فعالیت این پیک نیک پرکنی ها غیر مجاز بوده و باید هرچه سریعتر جمع آوری شوند.

مدیر صنعت، معدن و تجارت پلدختر نیز در این جلسه گفت: در سال گذشته 994 پرونده صنفی متخلف در این شهرستان تشکیل و متخلفان به مبلغ 180 میلیون ریال به پرداخت جریمه محکوم شدند.

حسن میرزایی افزود: در طرح نظارتی ویژه نوروز امسال نیز 354 پرونده بررسی و متخلفان مبلغ 180 میلیون ریال جریمه شدند.

وی همچنین به وضعیت قیمت اقلام و کالاها در پلدختر اشاره کرد و گفت: در قیمت برخی کالاها مانند روغن موتور و برنج افزایش قیمت در پلدختر داشته ایم ولی در برخی اجناس مانند مرغ و انواع لاستیک با نوسانات قیمت مواجه بوده ایم.

مدیر صنعت، معدن و تجارت پلدختر گفت: برای بیش از 80 متصدی واحدهای نانوایی شهری و روستایی پلدختر که از نظر عدم نصب ساعات پخت، بهداشت و کم فروشی و غیره مشکل داشتند پرونده تشکیل شده است.

منوچهر قهرمانی معاون آب و فاضلاب شهرستان پلدختر نیز در این جلسه گفت: میوه فروشان بازارچه شهرداری پلدختر انشعاب غیرمجاز نصب کرده اند که باید نسبت به خرید انشعاب اقدام کنند در غیر این صورت آب آنها قطع خواهد شد.